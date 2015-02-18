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Медведев оставит Путина без пенсии

18 Февраля 2015, 23:27 | В России

Выплаты пенсий работающим пенсионерам со среднегодовым доходом от 1 млн руб. с 2016 - 2017 гг. могут быть ограничены, сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин по итогам совещания по социальным вопросам у премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы предложили согласованную позицию с Минэкономразвития и Минфином, что нужно такую систему ограничения постепенно вводить", - сказал министр. По его словам, предложение было поддержано, в том числе и представителями палат Федерального собрания.

Планируется подготовить соответствующий законопроект. Топилин отметил, что большинства граждан это не коснется. "Мера будет касаться высокооплачиваемой категории граждан: 1 миллион рублей - это 83 тысяч рублей в месяц. Это коснется порядка 220 тысяч человек", - уточнил он. Отметим, что под эту схему попадает и президент России, зарплата которого превышает указанную сумму.

Также министр сообщил, что правительство намерено окончательно определиться, сохранять накопительную составляющую пенсии в обязательном пенсионном страховании или перевести ее в добровольное.

"Решение пока не принято, премьер дал поручение подготовить аргументы "за" и "против". Но договорились, что нужно уже определиться, то есть не говорить о том, что еще на год заморозка, окончательно определиться - либо сохранять в таком формате, либо в добровольном формате", - отметил Топилин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: пенсии  зарплата  запрет  Путин  минтруд  ограничение  кризис 



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Комментарии

  • 1111111111111108:04, 19.02.2015#

    что бы мы все так жили как они живут!

  • Псевдоним08:31, 19.02.2015#

    чтоб они все сдохли

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