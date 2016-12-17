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Найден дом с непроизносимым адресом
Жители города Бердск Новосибирской области добиваются замены адреса, записанного у них в паспортах. Все дело в том, что их адрес состоит из десяти слов, которые никто не может ни запомнить, ни выговорить, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как пишет местное издание «Курьер. Среда. Бердск», прописка жителей этого дома выглядит так: «Российская Федерация, Новосибирская область, Бердск, Территория, изъятая из земель подсобного хозяйства Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов для организации крестьянского хозяйства, дом 17».
«У нас родственники в Австралии, им даже оттуда ни письмо, ни посылку не послать — ну как они такой адрес будут писать по-английски», — говорит одна из жительниц дома.
Собственники хотят жить на улице Стартовая. В мэрии жителям помочь ничем не могут. Земля под этим домом оформлена под сельскохозяйственные нужды, поэтому присвоить ей другой адрес нельзя. Для оформления этой территории как жилой нужно собирать разнообразные документы, причем за свой счет.
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