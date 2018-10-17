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"Нам не нужны математические школы"
Глава крупнейшего банка страны уверен, что в современном мире дети должны развиваться на «360 градусов», а не зацикливаться на зубреже отдельных предметов
Математики и программисты будут востребованы все меньше и меньше, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Это высказывание Business FM прокомментировали известные в бизнес-кругах выпускники мехмата МГУ.
В будущем математики и программисты будут востребованы все меньше и меньше, уверен Герман Греф. Выступая на московском международном форуме «Открытые инновации», глава Сбербанка назвал себя «категорическим противником математических школ».
«Мы все хотим быть лидерами в новом мире, в цифровом мире. Хорошая новость заключается в том, что в этом мире нужны будут не только математики и программисты, более того, я думаю, их будет нужно все меньше и меньше. Поэтому, когда мы сейчас пытаемся сказать, что сейчас будем развивать специальности математиков и программистов, мы попадем ровно в такую же ловушку, какая у нас была какое-то время назад с юристами и экономистами. Абсолютно не нужно фокусироваться на математиках и программистах. Более того, если вы меня как работодателя спросите, есть ли у меня проблема с программистами, у меня меньше всего проблем с программистами, и я сейчас начну перечислять, загибать пальцы, очень много специальностей, которые на должном уровне не готовятся. Поэтому, мне кажется, важно не допустить очередного перегиба, не нужны нам математические школы, по-моему, это пережиток прошлого, там отбирают детей и пичкают их одним умным предметом. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт. Важна хорошая математическая подготовка, но дети должны быть развиты очень равномерно, на 360 градусов».
Напомним, что в одном из последних номеров газеты «Золотой Рог» был опубликован материал «Школа не хочет учиться », в котором поднимался вопрос о том, куда же сегодня идет российская школа. В материале также упоминался Герман Греф, который участвовал в панельной дискуссии по вопросам образования на ВЭФ-2018. Автор материала также пришел к выводу, что бездумный зубреж огромных массивов информации, что практикуется в российской (а ранее в советской) школе, увеличивает отставание в развитии России от многих стран мира. В этих странах подобный зубреж, не осмысливается учениками, да и вряд ли кому пригодится в жизни, давно заменили на гармоничное развитие личности и воспитание граждан.
Высказывание главы Сбербанка Business FM прокомментировали известные в бизнес-кругах выпускники мехмата МГУ.
Артем Елмуратов, директор по развитию компании Genotek:
«Я не могу однозначно согласиться с тем, что математики или программисты больше не будут нужны, и мне кажется, что математические школы, математические классы точно будут иметь свою нишу, их выпускники будут востребованы. При этом можно отметить, что действительно есть определенный тренд. Понятно, что математические знания, математические навыки, навыки программирования нужно прикладывать к каким-то конкретным отраслям. Например, очень востребовано и развивается направление биоинформатики. Это люди, которые умеют обращаться с данными и с алгоритмами, которые применимы к биологии. Подобные применения есть в разных областях».
Владелец компании «Мосигра» Дмитрий Кипкало тоже не согласен с главой Сбербанка:
«Про математику и узких специалистов я бы поспорил. У меня сейчас есть ощущение, что математика и программирование будут востребованы именно в той степени, что нужно учиться формулировать гипотезы, а проверить гипотезу всегда можно компьютером, но нужен будет человек, который эту гипотезу в компьютер сможет засунуть. Нужны будут люди, которые могут эти гипотезы формулировать, и это одна из составляющих как раз математики».
Математика учит мыслить аккуратно, говорит финансовый омбудсмен Павел Медведев:
«Мои дети учились в математических школах, и многие их товарищи сейчас довольно знаменитые экономисты. Математика учит мыслить аккуратно. И если в математической школе человека этому научили, это замечательно, он может прийти в Сбербанк и там стать главой департамента, который выдает кредиты, и будет делать это аккуратно и добиваться хорошей возвратности. Мне кажется, что это странная мысль».
Выступая на «Открытых инновациях», вице-премьер Максим Акимов заявил, что государство увеличит объем средств, выделяемых как раз на математическое образование. По просьбе Business FM Акимов прокомментировал недавнюю историю в нескольких районных школах Омской области, в которых из-за нехватки учителей химии и биологии детей перевели на онлайн-обучение по этим предметам. Выразив свое отношение к этому проявлению цифровизации, Акимов перешел к математике:
Максим Акимов, вице-премьер:
«Приход образовательных платформ в школу — это замечательно. Отсутствие учителя — очень плохо. Это разные процессы. Но хотел бы сказать несколько вещей в связи с этим. Для того чтобы современные образовательные технологии пришли в школу, в том числе онлайн-курсы, в том числе видеоконтент, в школу придет действительно широкополосный интернет, не просто подключение, но широкополосный интернет. Второе: серьезно долит ресурсами блок по математическому образованию. Шире будет и олимпиадное движение, и летние профильные смены в детских образовательных лагерях. Это абсолютно точно, что мы будем лидирующие школы и лучших учителей поощрять, потому что все начинается со школы и с детского сада, если брать наше конкурентное преимущество в части кадрового потенциала».
Слова Грефа успела прокомментировать и министр просвещения России Ольга Васильева. По ее словам, в стране есть грандиозные планы по созданию 15 математических центров, потому что фундаментальная математика — основополагающая наука.
Фото Dp.Ru.
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