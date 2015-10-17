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Российских школьников наконец-то будут учить чему-то полезному

17 Октября 2015, 12:18 | В России

В российских школах будут введены так называемые «социальные уроки», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». На первых порах детям расскажут, как общаться с людьми, у которых есть одновременно нарушения слуха и зрения.

Школьников научат общаться на языке слепоглухих — им покажут, как «написать» простые слова на руке соседа. Уроки проведет фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Когда методика будет отработана, фонд направит обращение в Минобрнауки с предложением включить такие уроки в обязательную программу.

Первое занятие пройдет в понедельник, 19 октября, в одной из столичных школ. Также фонд планирует провести уроки в еще 40 регионах, где, согласно переписи, живут слепоглухие люди.

На занятии школьникам предложат представить, каким был бы мир, если бы они не могли его видеть или слышать звуки. Им раздадут маски для глаз и предложат угадать, какие предметы лежат в корзинке. Затем их научат говорить без звука и покажут, как на жестовом языке сказать «здравствуй», «будь здоров», «будь счастлив», «мы вас любим».

Со слепоглухими можно общаться двумя способами. Дермография — это когда на ладони человека пишешь «письмо», воспроизводя очертания букв русского алфавита. Школьникам предложат написать на руке соседа какое-нибудь слово. Есть также дактильная азбука — язык жестов, когда человек говорит, прикасаясь к руке другого пальцами, ладонями, запястьями.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: образование  социальный урок  нарушение зрения  школа  нарушение слуха 



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Комментарии

  • Псевдоним13:29, 17.10.2015#

    Поможет в общениИ!Позорище.

  • ПсевдонимКа22:12, 18.10.2015#

    Ага, понаберут журналюшек, не знающих русского языка в штат, а мы потом читаем неграмотные "послания".

  • Местный14:58, 17.10.2015#

    А что, неплохо!Ребята смогут помогать инвалидам.

  • Псевдонимј09:23, 18.10.2015#

    Неплохо было бы добиться сначала знания своего языка и грамотности. Для этого и использовать учебное время. Не транжирить его на прихоти и занятость бесполезной работой псевдо-психолого-"инноваторов". Ясно, что фонду надо искать дополнительные статьи расходов и обозначать свою значимость. Они думают только о себе, но не об учащихся. Сколько уже добавилось предметов в школе? А учебное время безразмерное?

  • Справедливый10:11, 18.10.2015#

    Глупость несусветная. Задайте себе вопрос, как часто вам в жизни приходилось помогать слепым или глухим. Ответ думаю будет ясен. С таким же успехом, могли бы ввести дополнительные занятия по борьбе с бродячими собаками. Кстати, это более вероятное.

  • Псевдоним10:14, 18.10.2015#

    Автором новостной заметки продемонстрирована замечательная узость кругозора - не понимая целей образования и не желая разбираться в них, он называет "чем-то полезным" то, что всего-навсего кажется таковым лично ему.

  • Gricko10:38, 18.10.2015#

    да как обычно наше правительство с чиновниками создаёт иллюзию бурной дейтельности

  • Димон11:30, 18.10.2015#

    Ради интереса проанализируйте результаты выпускных экзаменов в своей школе. Процентов 30 выпускников сдают экзамены с минимальным баллом. А 10% не сдают вообще. И это при дичайших нагрузках. При этом физика 1 час в неделю. Мировая художественная культура, ОБЖ, Обществознание. . . . нафига они нужны в том виде в котором существуют? Чтобы занять учителей которые не в состоянии преподавать языки, математику или физику? А теперь еще и язык глухонемых. . . .

  • roberttan13:52, 19.10.2015#

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