Российских школьников наконец-то будут учить чему-то полезному

В российских школах будут введены так называемые «социальные уроки», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия». На первых порах детям расскажут, как общаться с людьми, у которых есть одновременно нарушения слуха и зрения.

Школьников научат общаться на языке слепоглухих — им покажут, как «написать» простые слова на руке соседа. Уроки проведет фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». Когда методика будет отработана, фонд направит обращение в Минобрнауки с предложением включить такие уроки в обязательную программу.

Первое занятие пройдет в понедельник, 19 октября, в одной из столичных школ. Также фонд планирует провести уроки в еще 40 регионах, где, согласно переписи, живут слепоглухие люди.

На занятии школьникам предложат представить, каким был бы мир, если бы они не могли его видеть или слышать звуки. Им раздадут маски для глаз и предложат угадать, какие предметы лежат в корзинке. Затем их научат говорить без звука и покажут, как на жестовом языке сказать «здравствуй», «будь здоров», «будь счастлив», «мы вас любим».

Со слепоглухими можно общаться двумя способами. Дермография — это когда на ладони человека пишешь «письмо», воспроизводя очертания букв русского алфавита. Школьникам предложат написать на руке соседа какое-нибудь слово. Есть также дактильная азбука — язык жестов, когда человек говорит, прикасаясь к руке другого пальцами, ладонями, запястьями.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.