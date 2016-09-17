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Работающих пенсионеров "обломят" с индексацией пенсий

17 Сентября 2016, 14:05 | В России

Российские пенсионеры получат разовую выплату по 5 тыс. рублей в январе 2017 года вместо второй индексации пенсий в этом году. Выплатят ее и работающим, и неработающим пенсионерам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Стоит отметить, пишут «Известия», что механизм индексации пенсий по уровню инфляции будет возвращен в следующем году, однако это не коснется работающих пенсионеров. Об этом после совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. По его словам, отмена индексации пенсий работающим пенсионерам закреплена в законодательстве, однако без пересчета их в конечном итоге не оставят.

— Пенсия работающим пенсионерам не индексируется, поэтому этот вопрос даже не обсуждали. В закон внесена эта норма. Индексацию они получат тогда, когда выйдут на пенсию, причем получат они ее не за последний год, а за весь период, когда работали, с 2016 года. В законе записано, что они ее получат как компенсацию, когда выйдут на пенсию. Допустим, если три года пенсионер работал и индексация составит в совокупности 15–16%, то когда он уйдет на пенсию, он получит плюс эти проценты при индексации пенсии, — разъяснил министр.

Что касается возвращения к обычной индексации пенсий для неработающих пенсионеров по инфляции с 2017 года, то, по словам министра, она может составить 5,7–5,8% по последним прогнозам Минэкономразвития, однако всё еще может измениться.

На самом же совещании глава правительства Дмитрий Медведев подтвердил, что выплаты будут сделаны обеим группам пенсионеров и на это потребуется порядка 221 млрд рублей.

— Хочу обратить внимание на законопроект по денежной выплате. В пятницу на совещании в Чите я пообещал, что мы его рассмотрим. Документ готов. Сегодня мы должны его принять, затем он будет внесен в Госдуму, — сказал премьер, отметив, что выплаты получат работающие и неработающие пенсионеры. — Свыше 43 млн человек. Деньги будут выплачены в январе. Хотел бы подчеркнуть — перечисление денег и их доставка должны быть осуществлены. Люди на них рассчитывают и планируют свои расходы. Все необходимые средства Минфином предусмотрены.

Глава Минтруда рассказал также, что сейчас ведется дискуссия с Минфином и Минэкономразвития по индексации пособий и различных социальных выплат, например маткапитала.

— Мы подготовили проект закона, которым предлагается перейти уже на постоянный режим индексации пособий и различных социальных выплат не по факту прогноза. То есть индексировать на инфляцию, как пенсии. Пока этот вопрос не решен и обсуждается. У нас есть дискуссии с Минэкономразвития и Минфином, — добавил Максим Топилин.

Также в рамках совещания был рассмотрен вопрос распределения в этом году дополнительных субвенций регионам для обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Предполагается дополнительно выделить 618 млн рублей. Таким образом, общий объем бюджетных средств, заложенных на эту программу, возрастет до 32,7 млрд рублей. По словам премьера, количество людей, нуждающихся в такой поддержке, возросло на 116 тыс. человек и государство не имеет права оставлять их без помощи.

Обсудили и распределение субсидий на программу по созданию условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся. Общий размер распределяемых в 2016 году субсидий составляет 925 млн рублей. Премьер отметил, что разработчиков и технических специалистов нужно готовить со школьной скамьи, причем потенциальные работодатели не должны оставаться в стороне. В пример он привел совместный проект правительства и Агентства стратегических инициатив по созданию детских технопарков, на которые в 17 регионах было направлено порядка 1 млрд рублей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: пенсия  Минтруда  медведев  компенсация  индексация  разовая выплата  правительство 



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Комментарии

  • Пенсионер14:59, 17.09.2016#

    Я получаю пенсию 12000руб, на лекарства для больного сердца в месяц нужно больше 5000руб, на ЖКХ 3500 летом, 5500 зимой. Вынужден работать, потому-что без лекарств помру сразу. А на что мне продукты покупать?И я уверен, что большинство пенсионеров в таком же положении. Путин ждет, когда мы все подохнем, чтобы нам совсем не платить!!!

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