В МГУ она будет изучать курс «Изящные искусства»

Однокурсница экс-сотрудницы Минобороны Евгении ВАСИЛЬЕВОЙ ненароком проговорилась о негласном запрете руководства факультета искусств МГУ имени М. В. ЛОМОНОСОВА рассказывать о безвестной студентке, сообщает деловая газета «Золотой Рог».





Девушка поведала, что студентов попросили обращаться с бывшей подсудимой по делу "Оборонсервиса" без излишнего внимания к ее персоне, не писать о ней в соцсетях и не распространяться в прессе, сообщает «Лайф».

Студенты со своей стороны обещали с пониманием отнестись к данной просьбе. Так, некоторым и самим приходится скрываться от излишнего внимания. На факультете учатся популярный певец и ставший известным художник, который продолжает улучшать свои навыки.

Напоследок девушка заявила, что ее ничуть не смущает былая судимость Евгении Васильевой. Эта информация никак не отразится на отношении к экс-сотруднице Минобороны.

— Откуда вы знаете, может, я тоже сидела? — возмущённо сказала однокурсница Васильевой, отвечая на вопрос.

Как ранее сообщал «Лайф», экс-сотрудница Минобороны Евгения Васильева сменила скамью подсудимых на студенческую: теперь ее можно увидеть в магистратуре на курсах "Изящные искусства".

Напомним, в мае 2015 года экс-главу имущественного департамента Минобороны РФ Васильеву приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако уже в августе по решению Судогодского районного суда Владимирской области бывшую чиновницу освободили по УДО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.