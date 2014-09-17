Служба судебных приставов подготовила рекомендации по сносу самовольных построек

Федеральная служба судебных приставов подробно прописала порядок действий судебных исполнителей в тех случаях, когда надо сровнять с землей какой-то незаконный дом. Тема острая и болезненная, поэтому от пристава в данном деле требуется и мастерство, и такт, но чтобы все при этом было в рамках закона, пишет «РГ».

Подробные правила, как разрушить постройку, которой больше нет места на этой земле, подробно прописаны в методических рекомендациях Федеральной службы судебных приставов по сносу самовольно возведенных строений. Например, как поясняет документ, для бульдозеров присутствие должника вовсе не обязательно, главное - чтобы он был уведомлен о дне и часе визита. Если человеку больно видеть, как рушиться то, что построено, он может не приходить. Снесут без него. Но, прежде чем дойдет до крайних мер, должника не раз предупредят и ему дадут шанс сделать все самому.

Однако даже если хозяин не придет на снос, без свидетелей не обойдется. Разрушать постройки надо обязательно в присутствии понятых. Имущество же не прибывшего хозяина опишут и вывезут в безопасное место. Правда, за хранение оставшихся после сноса дома вещей должник должен будет заплатить. Если же он в течение двух месяцев не заберет свое имущество, оно пойдет с молотка. Из вырученных денег вычтут расходы на исполнение судебного решения, остальное отдадут бывшему владельцу вещей. Если же он не возьмет и деньги, они будут храниться три года, потом их перечислят в казну.

Когда вместо сноса надо просто что-то разобрать, например, металлический гараж, детали конструкции аккуратно перепишут и арестуют. Потом их также продадут, а деньги пойдут на оплату расходов по исполнению судебного решения. Если что-то останется сверху, это отдадут должнику.

Есть еще тонкий момент: всегда надо разобраться, считается ли самовольная постройка жильем. Обычно - нет. В таком случае снос это снос, его нельзя путать с выселением. Просто разрушили, и всё. Но бывает так, что человек в этой незаконной постройке еще и прописан. Тогда при подаче иска о сносе постройки надо одновременно требовать и выселения жильца. С точки зрения закона, снос и выселение - две разные процедуры. Поэтому, как говорится в методических рекомендациях, если подлежащая сносу самовольная постройка имеет признаки жилого помещения, пристав должен направить запрос в паспортный стол, не прописаны ли там какие-то жильцы.

В целом, прежде чем позвать бульдозеры, приставы должны дать срок должнику сделать все доброльно и самостоятельно. При этом время должно отводиться разумное. Конечно, ломать не строить, но все же и разрушение требует определенной подготовки. Когда же должник упорно сопротивляется исполнению судебного решения - тянет время, не идет на контакт, его могут ограничить в выезде за рубеж. Также судебным приставам рекомендуется при длительном неисполнении должником судебного решения пересматривать в сторону уменьшения срок исполнения требований и более активно применять к должнику административные санкции.

Кстати, в начале года вступил в силу закон, подробно прописывающий процедуру выселения должников, а также сноса незаконных построек. Именно он разрешил продавать вещи должника, когда тот отказывается их забрать. Выселять должников также надо только с понятыми. При необходимости приставы могут приглашать для поддержки и полицию. Уйти надо со всем своим добром, и собачек с кошечками, если такие есть, тоже с собой забрать.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.