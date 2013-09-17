По количеству махинаций РАН может конкурировать с Минобороны

Целый букет разнообразных проблем нашли журналисты канала «Рен-ТВ» в деятельности Российской академии наук. Речь идет о махинациях с недвижимостью, кражах уникальных научных образцов, нападениях на оппонентов и укрывательстве кавказских боевиков, сообщает портал Nr2.Ru.

Фильм-расследование «Диагностика РАН», снятый журналистами «Рен-ТВ», повествует, в частности, о многочисленных нарушениях, допущенных управленцами академии в области недвижимости. Например, бывший глава академии Юрий ОСИПОВ живет в пентхаусе с видом на Москва-реку и Кремль. Его квартира занимает почти пол-этажа – 462 кв. м – и, по предварительным оценкам, стоит около 215 млн руб., сообщает РБК. Соседями экс-главы РАН по элитной многоэтажке стали не видные ученые, а управленцы и чиновники.

Построено здание было в те времена, когда президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ выделил академии крупные бюджетные средства на приобретение жилья для молодых ученых. Но из 5000 запланированных квартир ученые получили тогда только около 300, зато чиновникам, занимавшимся этой программой, достался целый элитный дом практически в центре Москвы.

Судя по данным журналистов, руководил программой строительства жилья для молодых ученых управляющий делами академии Константин СОЛНЦЕВ. Его супруга в это же время возглавляла банковский офис, через который проходили средства для строительства. Вероятно, благодаря этой связи тысячи молодых ученых так и не увидели своих квартир, в отличие от нескольких академических чиновников.

С другими объектами недвижимости у РАН дело обстоит не менее своеобразно. Квартиры в гостинице академии, которые должны были сдаваться аспирантам и молодым ученых, находятся в аренде у граждан Вьетнама, а помещения, по идее предназначенные для научных опытов, занимают кафе, рестораны и разнообразные офисы. Курирует академические гостиницы все тот же управделами Солнцев.

«Официально всем здесь заведут унитарное предприятие «ЖКУ РАН» – коммунальный монстр и гроза аспирантов. А гостям с улицы рады, кто же откажется от постояльцев. Переводишь деньги, заполняешь бумаги, в ответ получаешь койку. Сутки – 400 руб. Если месяц – то койко-место стоит 15 тыс., а если хочется отдельную комнату с удобствами, то на этом ЖКУ РАН заработает уже 45 тыс. руб.», – приводит Infox расценки на академические метры.

Странные обитатели недвижимости РАН уже привлекали внимание столичных правоохранительных органов. Так, при проверке арендованной академией гостиницы «Спорт» были обнаружены не только массовые коммерческие арендаторы, но и проходившие там лечение боевики с Северного Кавказа, а также оружие.

По словам официального эксперта министерства культуры, палеонтолога Владимира ЖЕГАЛЛО, Палеонтологический музей лишился 46 черепов лабиринтодонта, каждый из которых представляет собой коллекционную ценность. Полный перечень пропаж занимает шесть страниц и включает в себя бивни мамонтов, скелеты птерозавров и юрских рыб озера Каратау, черепа динозавров и т.д. Каждый такой экспонат, по словам эксперта, стоит десятки, а то и сотни тысяч долларов, сообщает «Росбалт». Большая их часть пропадала во время зарубежных гастролей, организованных Международным академическим агентством Наука (МААН).

За разворовыванием научных коллекций, по данным Рен-ТВ, может стоять глава МААН Алекс ШУСТОРОВИЧ – сын бывшего член-корра академии, а ныне американский гражданин, пишет Regnum. Кроме агентства Наука американец Шусторович учредил и издательство Pleiades Publishing, и теперь два этих учреждения практически монополизировали всю сферу научной периодики. Им, например, принадлежат все российские академические журналы и издательства. Кроме миллионов долларов, получаемых с платных подписчиков этих журналов, в руках гражданина США оказался и такой важный показатель эффективности ученого, как индекс цитируемости.

Также репортеры обнаружили вопиющие случаи сдачи в аренду научных судов. Например, ледокол «Академик Сергей Вавилов», прежде служивший плавбазой для арктических исследований, сегодня предлагает состоятельным туристам круиз вокруг архипелага Шпицберген в Заполярье. А другое судно, принадлежащее Российской академии наук, «Академик Иоффе», катает иностранцев вдоль побережья Канады. «За 7000 долларов вам предложат горячий душ, сауну с бассейном даже в Ледовитом океане. Эти северные круизы у иностранцев вызывают восторг, у россиян – недоумение, ведь досуг проходит на судне, которое принадлежит РАН и, по логике, экипаж должен заниматься наукой», – констатируют журналисты.

Стоит отметить, что каждый такой туристический рейс приносит более 22 млн руб., значительная часть которых проходит мимо российской казны. Счетная палата уже выяснила, что арендовавшая суда фирма получала от туристов $8,5 тыс. за день, а в Академию официально переводила только две тысячи. Гендиректором фирмы была Екатерина СМЕТАНОВА – основной подозреваемый по громкому делу о хищениях в «Оборонсервисе».

«С точки зрения философии рынка РАН – крупная корпорация, владеющая гигантским имуществом. И как таковая она заявила себя на рынках недвижимости, земли и др. В РАН появились свои топ-менеджеры. Эта деятельность, явно не свойственная РАН, и стала предметом острой критики со стороны не только средств массовой информации и некоторых работников РАН, но и правительственных структур. Есть ли в этой деятельности криминальная составляющая – это прерогатива правоохранительных органов. Но то, что рыночная, хозяйственная деятельность должна быть отделена от научной – это очевидно», – приводит «Собеседник» мнение доктора экономический наук, профессора Ленинградского госуниверситета им. А.С. Пушкина Николая ЛОБАНОВА.

Впрочем, в том числе и об этом говорилось, когда правительство начинало реформу РАН. Ученое сообщество выступило резко против. Понятно, что рядовых членов академии трудно обвинить в этих прегрешениях, но то что в центральном и региональных управлениях РАН процветает мошенничество, коррупция, казнокрадство и пр. – сомневаться не приходится. Тут уж, действительно, стоит задуматься, а нужна ли нам академия, которая при финансировании в десятки миллиардов рублей, дает результаты, которые, если соотнести с затратами, принято называть пшиком…

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.