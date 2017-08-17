Новый закон защитит не только права наследников

Но и активы предпринимателей, созданные и накопленные за годы их работы

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, один из авторов нового закона Павел КРАШЕНИННИКОВ рассказал корреспонденту «РГ» о новых возможностях граждан по распоряжению имуществом.

Такие возможности предоставляет подписанный президентом закон «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации».

- Павел Владимирович, новый закон касается едва ли не каждой российской семьи. Ведь он о наследственном праве. В чем главное новшество?

- Закон расширяет возможности граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Вводится совершенно новая для российского наследственного права конструкция - наследственный фонд. Это и есть главное нововведение закона. Наследственный фонд - это способ управления имуществом, бизнесом, капиталом, которые остаются после смерти наследодателя.

- Растолкуйте нашим читателям, как будет работать этот наследственный фонд.

- Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя и в соответствии с теми условиями, которые он сам определит. Решение об учреждении фонда оформляется гражданином при составлении завещания.

Такое решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении его устава и условий управления фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества фонда, об условиях распоряжения имуществом и доходами фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц. Все это определяется наследодателем при жизни и не может быть изменено после его смерти.

- Кто конкретно займется организацией фонда?

- После смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, в течение 3 дней с момента открытия наследственного дела направляет в уполномоченный государственный орган заявление о регистрации наследственного фонда. К заявлению он прикладывает то самое решение наследодателя об учреждении фонда, где указаны все условия.

- Если появился фонд, то куда денутся наследники и как будет работать вся схема?

- Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с указанными в завещании гражданами или организациями или наряду с наследниками по закону. Такое правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, которые смогут предъявить требования ко всем принявшим наследство наследникам, включая наследственный фонд. А еще таким образом защищаются права несовершеннолетних детей наследодателя и других наследников, имеющих по закону право на обязательную долю имущества, выдаваемого им вне зависимости от завещания.

- Как долго должен существовать наследственный фонд и за чей счет он будет действовать?

- Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определенного срока, в соответствии условиями, указанными учредителем.

Имущество фонда может пополняться в ходе осуществления фондом своей деятельности, в том числе за счет доходов от управления имуществом. Из имущества или из доходов будут производиться выплаты тем лицам, которые были указаны учредителем в завещании. Это могут быть члены семьи наследодателя, различные организации или граждане, не являющиеся наследниками умершего. Таким образом, наследодатель обеспечивает финансовую поддержку определенных лиц даже после своей смерти.

Кроме того, устанавливается возможность делать выплаты и другим лицам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда. Это позволит реализовать волю умершего по осуществлению благотворительности. Например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов. По аналогии с зарубежными благотворительными фондами.

- Для кого больше всего может быть интересен наследственный фонд?

- Наследственный фонд - это важный инструмент для наследования, сохранения и развития бизнеса и других активов. Он позволит сразу после смерти наследодателя передавать имущество, бизнес в управление фонду. И таким образом избежать потерь в период между датой смерти наследодателя и получением свидетельства наследником, составляющий полгода. Это решает проблему так называемого «лежачего наследства» в бизнесе, когда за эти полгода с активами могло произойти все что угодно.

Кроме того, появление такого инструмента в российском законодательстве - это в том числе антиофшорная мера. Поскольку ранее российские предприниматели вынуждены были переводить свои активы за рубеж, чтобы учредить такой фонд или траст. Сейчас они смогут оставлять бизнес в России, сохраняя здесь капиталы, рабочие места, развивая нашу экономику. Так что эта новелла будет способствовать повышению привлекательности российской юрисдикции.

- В других странах есть нечто подобное или мы говорим о совершенно новой инициативе?

- Возможность учреждать такие фонды, в том или ином виде, давно существует в праве многих государств - в Великобритании, США, Австрии, Германии и других.

Самым известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются нобелевские премии. Другой пример - фонд Генри Форда, получивший все активы компании Ford. Он является одним из крупнейших фондов, занимающихся благотворительностью. Или фонд Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна Bosch. Этот фонд финансируется за счет дивидендов от акций концерна и предоставляет гранты в образовании, медицине и культуре.

- Когда эти изменения начнут работать?

- Закон вступит в силу с 1 сентября 2018 года.