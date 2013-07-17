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Российским пенсионерам дадут право заморозить пенсии
"(Предлагается) для тех, кто на пенсии, приостановить получение пенсии и уйти в систему стимулирования. Между министерствами эта позиция согласована", — сказал Топилин.
Он добавил, что отказ от перерасчета пенсий, который фактически согласован властями, может стать стимулом для работающего пенсионера заморозить получение пенсии.
Ранее Топилин сообщал, что Минтруд и Минфин согласовали меру, по которой работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию после 1 января 2015 года, не будут иметь права на перерасчет размера пенсий.
Перерасчет трудовой пенсии — это увеличение размера страховой части трудовой пенсии по старости в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии. Увеличение размера страховой части трудовой пенсии работающих пенсионеров производится ежегодно с 1 августа с учетом сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями за предыдущий отчетному год, пишет РИА "Новости".
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Пусть уже умники с правительства заморозят всех пенсионеров , уже не знают как от них избавится или поделятся своими заработанными непосильным трудом сидя в креслах.