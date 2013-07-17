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Российским пенсионерам дадут право заморозить пенсии

17 Июля 2013, 22:30 | В России

Минтруд РФ предлагает работающим пенсионерам отказаться от получения пенсии с 2015 года, чтобы увеличить размер пособия за счет стимулирующих коэффициентов в рамках новой формулы, сообщил журналистам во вторник министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"(Предлагается) для тех, кто на пенсии, приостановить получение пенсии и уйти в систему стимулирования. Между министерствами эта позиция согласована", — сказал Топилин.

Он добавил, что отказ от перерасчета пенсий, который фактически согласован властями, может стать стимулом для работающего пенсионера заморозить получение пенсии.

Ранее Топилин сообщал, что Минтруд и Минфин согласовали меру, по которой работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию после 1 января 2015 года, не будут иметь права на перерасчет размера пенсий.

Перерасчет трудовой пенсии — это увеличение размера страховой части трудовой пенсии по старости в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии. Увеличение размера страховой части трудовой пенсии работающих пенсионеров производится ежегодно с 1 августа с учетом сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями за предыдущий отчетному год, пишет РИА "Новости".


 

Автор: РИА "Новости"
Теги: Минтруд РФ  пенсии 



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Комментарии

  • Псевдоним23:30, 17.07.2013#

    Пусть уже умники с правительства заморозят всех пенсионеров , уже не знают как от них избавится или поделятся своими заработанными непосильным трудом сидя в креслах.

  • Псевдоним23:39, 17.07.2013#

    Страна терпил, кстати прошлый раз очень много пенсионеров ходило голосовать за ВВП. Заслужено

  • Псевдоним11:26, 18.07.2013#

    Стабильный обман, спасибки УУУииииии!!!!!

  • Горожанин12:03, 18.07.2013#

    А можно ещё от зарплаты отказаться?

  • Псевдоним13:23, 18.07.2013#

    классно

  • Псевдоним21:46, 21.07.2013#

    Отстаньте вы, власти имущие, от пенсионеров-они в свое время, в отличие от вас, свое дело сделали -отдали в ваши поганые руки страну, которую вы до сих пор грабите

  • Псевдоним23:20, 21.07.2013#

    аха, коэфициенты в раю бум получать?

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