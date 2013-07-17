Российским пенсионерам дадут право заморозить пенсии

Минтруд РФ предлагает работающим пенсионерам отказаться от получения пенсии с 2015 года, чтобы увеличить размер пособия за счет стимулирующих коэффициентов в рамках новой формулы, сообщил журналистам во вторник министр труда и соцзащиты Максим Топилин.



"(Предлагается) для тех, кто на пенсии, приостановить получение пенсии и уйти в систему стимулирования. Между министерствами эта позиция согласована", — сказал Топилин.



Он добавил, что отказ от перерасчета пенсий, который фактически согласован властями, может стать стимулом для работающего пенсионера заморозить получение пенсии.



Ранее Топилин сообщал, что Минтруд и Минфин согласовали меру, по которой работающие пенсионеры, вышедшие на пенсию после 1 января 2015 года, не будут иметь права на перерасчет размера пенсий.



Перерасчет трудовой пенсии — это увеличение размера страховой части трудовой пенсии по старости в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого уплачены страховые взносы на страховую часть трудовой пенсии. Увеличение размера страховой части трудовой пенсии работающих пенсионеров производится ежегодно с 1 августа с учетом сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями за предыдущий отчетному год, пишет РИА "Новости".





