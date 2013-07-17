Дальний Восток продолжает лидировать по дороговизне интернета

Более 400 участников из 40 регионов России собрались на IV Байкальский информационный форум, который открылся 17 июля в Улан-Удэ.

Форум станет дискуссионной площадкой для обсуждения перспектив и проблем развития информационных технологий.



Интернет в России развивается быстрыми темпами. Если еще пять лет назад, по данным фонда "Общественное мнение", 25% совершеннолетних россиян регулярно пользовались Интернетом, то за зиму 2012-2013 годов интернет-аудитория составила уже 64,4 млн. Это более 52% человек старше 18 лет. Количество пользователей активно увеличивается за счет регионов. 86% новых потребителей интернета - это жители городов с населением менее 100 тыс. человек.

Значительно выросла за 2012 год скорость широкополосного доступа. Например, в тарифных планах 500-600 рублей в месяц - в 4,4 раза, до 22 Мбит в сек, а средняя цена услуги снизилась в 4 раза, до 26 рублей за 1 Мбит в сек.



В то же время участники форума отметили ряд проблем. Так, темпы роста аудитории Интернета по итогам 2012 года замедлились. В 2012 году только два округа - Центральный и Уральский – продолжили рост пользователей сети, остальные пошли на убыль.

По индексу доступности (соотношение средней зарплаты и стоимости доступа) лидирует Москва, на последнем месте - регионы Сибири и Дальнего Востока. Тратя на Интернет ту же часть зарплаты, что и москвич, житель ДФО получает скорость в 18 раз ниже. Самый дешевый Интернет в Санкт-Петербурге, самый дорогой - на Дальнем Востоке. Это является следствием неразвитости телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных и отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока. В свою очередь, это сдерживает реализацию проектов по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид и развитие информационных систем в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования и культуры.

Елена Ардальянова, zrpress.ru.