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Дальний Восток продолжает лидировать по дороговизне интернета

17 Июля 2013, 19:18 | В России

Более 400 участников из 40 регионов России собрались на IV Байкальский информационный форум, который открылся 17 июля в Улан-Удэ.

Форум станет дискуссионной площадкой для обсуждения перспектив и проблем развития информационных технологий.

Интернет в России развивается быстрыми темпами. Если еще пять лет назад, по данным фонда "Общественное мнение", 25% совершеннолетних россиян регулярно пользовались Интернетом, то за зиму 2012-2013 годов интернет-аудитория составила уже 64,4 млн. Это более 52% человек старше 18 лет. Количество пользователей активно увеличивается за счет регионов. 86% новых потребителей интернета -  это жители городов с населением менее 100 тыс. человек.

Значительно выросла за 2012 год скорость широкополосного доступа. Например, в тарифных планах 500-600 рублей в месяц - в 4,4 раза, до 22 Мбит в сек, а средняя цена услуги снизилась в 4 раза,  до 26 рублей за 1 Мбит в сек.

В то же время участники форума отметили ряд проблем. Так, темпы роста аудитории Интернета по итогам 2012 года замедлились. В 2012 году только два округа - Центральный и Уральский – продолжили рост пользователей сети, остальные пошли на убыль.

По индексу доступности (соотношение средней зарплаты и стоимости доступа) лидирует Москва, на последнем месте - регионы Сибири и Дальнего Востока.  Тратя на Интернет ту же часть зарплаты, что и москвич, житель ДФО получает скорость в 18 раз ниже. Самый дешевый Интернет в Санкт-Петербурге, самый дорогой - на Дальнем Востоке. Это является следствием неразвитости телекоммуникационной инфраструктуры в труднодоступных и отдаленных районах Сибири и Дальнего Востока. В свою очередь, это сдерживает реализацию проектов по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид  и развитие информационных систем в сферах здравоохранения, ЖКХ, образования и культуры.

Елена Ардальянова, zrpress.ru.

 

Автор: Елена Ардальянова
Теги: технологии  тарифы  интернет 



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Комментарии

  • Васёк19:35, 17.07.2013#

    Базар ни о чём. Стоимость определяет магистральный провайдер. А на сколько абонентов пилят канал, его мало волнует.

  • Псевдоним21:06, 17.07.2013#

    Да Ростелеком все себе захапал. А стоимость уменьшать не хочет. Практически по всему краю оптоволокно. А цена как самолет. Брешут, что труднодоступные районы. Практически каждом районе оптоволокно, а цену снижать не хотят. Монополисты гребаные.

  • Северкрая20:19, 17.07.2013#

    Дорого???А за какие же шиши тогда его развивать, тем более что все рады высоким темпам.

  • не люблю Ростелеком23:19, 17.07.2013#

    Шиши брать с золотых парашютов.

  • Псевдоним21:06, 18.07.2013#

    В точку!

  • glm21:16, 18.07.2013#

    "средняя цена услуги снизилась в 4 раза, до 26 рублей за 1 Мбит в сек"А у меня - 300 руб за 1 МБит/с. Ростелеком все техническую возможность изыскать не может. Уже лет двадцать. . .

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