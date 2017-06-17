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В России хотят сделать обязательным ЕГЭ по всем предметам
И без того чудовищное испытание для детей в виде единого госэкзамена предлагают сделать настоящим издевательством над людьми и здравым смыслом - совсем недавно Министерство образования и науки Российской Федерации обрадовало многих родителей российских школьников заверением, что изменений в ЕГЭ в ближайшем будущем не предвидится. И вот в Общественной палате внезапно удивили предложением сделать обязательным единый госэкзамен по всем предметам сразу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
С такой инициативой выступил член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты РФ Роман Дощинский. По его мнению, это поможет прекратить «нагнетание» обстановки в обществе.
«Давайте уже прекратим эти разговоры: сегодня мы сделаем ЕГЭ по истории, завтра мы сделаем ЕГЭ по литература. Надо обязательными сделать все предметы, которые изучают в школе, кроме, может, физкультуры», цитирует Романа Дощинского «РИА Новости».
Как уточнил деятель, постоянные нововведения и изменения создают ощущение неопределенности - и «давят» на учеников и их родителей. Обязательный ЕГЭ по всем предметам снимет напряженность и поможет вернуться «к академизму, к четкому, полноценному, качественному такому, широкому, глубокому образованию по каждому предмету».
Отдельно член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты заступился за биологию:
«Мне, например, обидно за предметы естественнонаучного цикла... Никому не приходит в голову хоть одним утром или одним днем сказать во всеуслышание на всю страну, что давайте сделаем обязательной биологию. Вообще, биология – о жизни наука», - отметил Роман Дощинский.
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господи, дай мозги этим дебилам из министерства, ну хоть чуть-чуть. сколько можно издеваться над детьми? мало им смертей и детских срывов?