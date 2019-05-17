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В России могут усложнить процедуру развода
Сейчас в стране наблюдается настоящая эпидемия разрушения семей
В России предлагают усложнить бракоразводный процесс. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он намерен обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает News.Ru. Напомним, что в Приморском крае тенденции в этой сфере очень тревожные: количество браков по итогам прошлого года уменьшилось на 6%, а количество разводов увеличилось на 5%.
Петров отмечает, что сейчас в стране наблюдается эпидемия разводов. Так, в 2018 году было официально зарегистрировано 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов. По его мнению, одна из причин – слишком простая процедура расторжения брака.
"Зачастую бывает и так, что супруги разбегаются в пылу ссоры, когда развода можно избежать путем консультаций у семейного психолога или психотерапевта", — отмечает Петров.
По мнению депутата, необходимо отказаться от заочного развода и увеличить до двух-трех месяцев время, которое дается паре, чтобы еще раз обдумать столь серьезный шаг. Если у пары есть дети, то время для обдумывания может растянуться на полгода. Супруги должны будут дважды подтверждать свое намерение развестись, а также посещать консультации у психолога, который поможет супругам сохранить семью.
Петров предлагает, чтобы траты на эти услуги были компенсированы из средств Фонда обязательного медицинского страхования, что не повлечет за собой каких-либо дополнительных бюджетных расходов.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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