www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.56 р. 100 JPY: 58.95 р.
EUR: 72.37 р. 10 CNY: 93.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В России могут усложнить процедуру развода

17 Мая 2019, 08:56 | В России

Сейчас в стране наблюдается настоящая эпидемия разрушения семей

В России предлагают усложнить бракоразводный процесс. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он намерен обратиться к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, сообщает News.Ru. Напомним, что в Приморском крае тенденции в этой сфере очень тревожные: количество браков по итогам прошлого года уменьшилось на 6%, а количество разводов увеличилось на 5%.

Петров отмечает, что сейчас в стране наблюдается эпидемия разводов. Так, в 2018 году было официально зарегистрировано 917 тысяч браков и 584 тысячи разводов. По его мнению, одна из причин – слишком простая процедура расторжения брака.

"Зачастую бывает и так, что супруги разбегаются в пылу ссоры, когда развода можно избежать путем консультаций у семейного психолога или психотерапевта", — отмечает Петров.

По мнению депутата, необходимо отказаться от заочного развода и увеличить до двух-трех месяцев время, которое дается паре, чтобы еще раз обдумать столь серьезный шаг. Если у пары есть дети, то время для обдумывания может растянуться на полгода. Супруги должны будут дважды подтверждать свое намерение развестись, а также посещать консультации у психолога, который поможет супругам сохранить семью.

Петров предлагает, чтобы траты на эти услуги были компенсированы из средств Фонда обязательного медицинского страхования, что не повлечет за собой каких-либо дополнительных бюджетных расходов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: медведев  развод  семья  статистика  свадьба  брак 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru