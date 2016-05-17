Бизнес-гороскоп: Дев посетит блестящая финансовая идея

Гороскоп с 17 по 23 мая от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. Интуиция, если вы к ней прислушаетесь, подскажет, куда вложить деньги или как ими лучше распорядиться. Ваше материальное положение сейчас вполне стабильно. Так что можно себе позволить слегка расслабиться и не пытаться искать дополнительные источники дохода.

ТЕЛЕЦ. Все бы было хорошо, но чужие тайны быстрого обогащения манят вас, словно магнит. Будьте осторожны, они могут привести вас в финансовую западню, что вам, разумеется, крайне не понравится. Не вкладывайте деньги в сомнительные предприятия.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и среду при заключении контрактов и сделок вы можете не сомневаться: это честное и прибыльное дело. Активнее занимайтесь творчеством, начинайте проекты из интереса, финансовый успех они вам принесут потом.

РАК. Хорошее время, прекрасные возможности. Не отказывайтесь от шанса заработать, вам это по силам. Есть большая вероятность получить премию, стипендию или прибавку к зарплате. Просто старайтесь все сделать по максимуму.

ЛЕВ. Финансовое положение сейчас не должно вызывать у вас особого беспокойства. В понедельник и вторник вы можете ожидать новых денежных поступлений. В четверг лучше не предпринимать ничего серьезного в деловой сфере, и будьте внимательны при заполнении бумаг.

ДЕВА. Вам необходимо планировать затраты на всю неделю, чтобы избежать слишком больших расходов и необходимости залатывания дыр в вашем бюджете. В воскресенье вас может посетить блестящая финансовая идея, которую лучше пока оставить в тайне от окружающих. Постарайтесь не занимать денег у друзей.

ВЕСЫ. Сейчас самое время для закладывания фундамента вашего будущего материального благополучия. Постарайтесь использовать его оптимальным образом - посвятите максимум усилий именно профессиональной сфере. Если вы чувствуете, что чем-то раздражены, лучше перенести деловую встречу на следующую неделю.

СКОРПИОН. Возможна весомая прибыль от совместного бизнеса с энергичными партнерами. Это будет способствовать стабилизации вашего материального положения. Да и начальство оценит вашу работоспособность и новые идеи премией или увеличением заработной платы. Хорошее время для приобретения новой мебели и обновления вашего гардероба.

СТРЕЛЕЦ. Возможно, некоторые финансовые вопросы решатся сами собой. Однако будьте осторожны с финансовыми операциями, связанными с вложением денег, особенно во вторую половину недели. В четверг можете рассчитывать на дополнительную прибыль.

КОЗЕРОГ. Вторник может стать для вас значимым днем. Подписывайте контракты, заключайте сделки с новыми партнерами по бизнесу. В четверг вас может ждать премия, но на поступление больших сумм пока рассчитывать все же не приходится.

ВОДОЛЕЙ. Удачными будут покупки для семьи, особенно для детей. Во второй половине недели вам надо быть внимательнее при работе с деловыми бумагами, финансовыми документами или материальными ценностями, иначе возможны серьезные ошибки.

РЫБЫ. Понедельник благоприятен для финансовых проектов, связанных с некоторой степенью риска. Середина недели может принести вам новые рабочие обязанности, но в пятницу не стоит брать на себя повышенные обязательства. В выходные постарайтесь отдохнуть и даже не думать о делах.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.