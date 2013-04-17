В России готовится амнистия для осужденных за экономические преступления

Совет экспертов при бизнес-омбудсмене выступил с инициативой амнистировать осужденных за экономические преступления. Всего, по подсчетам экспертов, в местах заключения отбывают наказание около 110 тысяч таких узников. А бизнес-климат в стране таков, что еще 400 тысяч предпринимателей перестали заниматься этой деятельностью уже в нынешнем году. По мнению главы

Совета экспертов Михаила БАРЩЕВСКОГО, уголовное преследование предпринимателей стало основной формой заказных дел по отъему собственности. С автором идеи побеседовал корреспондент «РГ».

Михаил Юрьевич, вы вынесли на широкое обсуждение концепцию амнистии тех, кто осужден за экономические преступления. Это ваша личная инициатива или позиция правительства, учитывая, что по статусу вы - полномочный представитель правительства РФ в высших судах страны?

Михаил Барщевский: В публикациях СМИ меня представили именно по моей должности, не согласовав это со мной. Это моя личная инициатива, я выступил с нею в качестве председателя экспертного Совета при бизнес-омбудсмене. Концепция амнистии предпринимателей - это лишь часть широкой амнистии, которую мы предлагаем провести в честь 20-летия Конституции России, освободив из мест заключения женщин с детьми, несовершеннолетних, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, а также людей, осужденных за неопасные для общества преступления. Что касается амнистии предпринимателей, это предполагается как начальный шаг на пути оздоровления всего инвестиционного климата в стране.

За какие экономические преступления вы предлагаете амнистировать осужденных, абсолютно за все или выборочно? Например, налоговые преступления различны: есть банальная неуплата налогов, а есть создание хитрых схем ухода от налогов, как, например, в случае со скандальным делом Браудера - Магнитского?

Михаил Барщевский: Амнистия предполагает освобождение всех осужденных за экономические преступления в рамках тех статей уголовного закона, по которым она будет объявлена. Эксперты предлагают ввести индивидуальный подход, чтобы "развести статьи между общекриминальным и предпринимательским вариантом их исполнения". Если кто-то посчитает, что он несправедливо обойден амнистией, то сможет обратиться в суд за справедливостью.

Индивидуальный подход будет применяться к каждому из амнистируемых?

Михаил Барщевский: Не совсем так. Амнистия применяется соответственно судом и следствием. Если лицо, в отношении которого амнистию не применили, не согласно, то индивидуальный подход заключается в том, что он имеет право обратиться в суд и обжаловать действия лица, не применившего амнистию. И тогда вопрос в отношении него решит суд.

По амнистии выйдут все или будут учитываться сроки заключения? Кто-то получил год-два, а есть ведь и очень большие приговоры?

Михаил Барщевский: Вряд ли возможно комментировать сейчас конкретные дела и конкретные случаи. В проекте постановления об амнистии есть совершенно разные варианты. Кому-то, может быть свободу предоставят сразу, а может быть, по отбытии половины срока наказания. Скажем, если человек осужден к лишению свободы на срок свыше десяти лет, то возможно сокращение срока отбытия наказания наполовину. до пяти лет. Это вопросы порядка применения амнистии. Мы это для того и запустили - в качестве общественной дискуссии.

Такая амнистия вряд ли встретит одобрение в обществе. По крайней мере те обманутые дольщики, на деньги которых вороватый коммерсант построил себе виллу на Лазурном берегу и купил яхту, не будут встречать его у ворот колонии аплодисментами.

Михаил Барщевский: К сожалению, в представлении немалой части наших не слишком богатых людей любой состоятельный человек воспринимается как вор, который должен сидеть в тюрьме. Хотя далеко не все предприниматели - богачи. Но обманутые дольщики будут более довольны, если им вернут потерянные деньги, а не просто посадят обидчика. Еще раз подчеркну: амнистия - не самоцель. Целью является улучшение инвестиционного климата в России. Поэтому то, что предлагает экспертный совет, это стартовая точка, первый шаг, за ним должны последовать другие. Уголовная политика в отношении предпринимателей должна быть изменена в принципе: привлечение к уголовной ответственности - только при наличии потерпевшего и при наличии ущерба. За экономические преступления должен судить суд присяжных, а санкция должна быть тоже экономическая, пускай разорительная, пусть осужденные попадают в должники, продают дом, квартиру, имущество, но - отвечают экономически. Тогда и интересы пострадавших, в том числе дольщиков, будут материально компенсированы.

Коснется ли амнистия чиновников, разворовавших бюджетные деньги, скажем, по делу "Оборонсервиса", экс-замминистра сельского хозяйства, руководителя Ижмаша?

Михаил Барщевский: Речь идет об освобождении от уголовного преследования лишь предпринимателей, к чиновникам, расхитившим бюджетные деньги, она отношения не имеет.

МНЕНИЕ

Анатолий Кучерена, председатель Комиссии Общественной палаты РФ:

- Я поддерживаю идею провести амнистию в честь такой знаменательной даты как 20-летие нашей Конституции. Безусловно, нужно освободить из мест заключения женщин - матерей, детей и ветеранов, а также тех, кто попал за решетку по ошибке или своей глупости, но не совершил тяжкого преступления.

Я также за то, чтобы помиловать осужденных предпринимателей. Нашей стране всего 20 лет, занятие частной предпринимательской деятельностью начиналось с нуля, не было, да и теперь еще нет ни опыта, ни полноценной законодательной базы. Естественно, что люди могут ошибаться и совершать правонарушения. Но ведь этот класс малого и среднего бизнеса нужно растить, именно он должен стать со временем экономической опорой страны. Нельзя сбрасывать со счетов и то обстоятельство, что в отношении предпринимателей сегодня совершается много несправедливости. Этим грешат и правоохранительные органы в связке с некоторыми судьями, и вороватые чиновники, которые подчас вынуждают деловых людей давать взятки, хитрить, обманывать. Любой адвокат приведет массу таких примеров.

Гасан Мирзоев, президент Гильдии российских адвокатов:

- Нужно избирательно подойти к экономическим преступлениям и амнистировать те из них, которые носят внутрикорпоративный характер. В былые времена незапятнанное имя и честное слово купца было главным условием добросовестного бизнеса. К сожалению, безвременье становления "дикого капитализма" наложило отпечаток и на эту сферу. Почти в порядке вещей стали такие постыдные явления, как взаимный обман, нечестность, а то и откровенные "торговые войны", доходящие подчас до откровенной уголовщины. Не секрет, что некоторые предприниматели занимаются рейдерством, пытаются отнять у других коллег их бизнес, вовлекая в преступные связки правоохранителей и судебную систему. Все это говорит о плохом климате внутри бизнес-сообщества, который надо менять. В качестве шага доброй воли со стороны государства вполне может быть объявлено прощение.

Но если же бизнесмен украл деньги у государства, путем различных мошеннических схем похитил бюджетные средства, то его ни в коей мере не должна коснуться экономическая амнистия. И моя позиция в этом смысле жесткая. Человек, который совершил преступление против страны, украв народные деньги, должен нести ответственность по всей строгости закона .

Другое дело, если нанесенный ущерб государству возмещен, и никто не пострадал, тогда можно и помиловать.

ZRPRESS.RU, Владивосток.