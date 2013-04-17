Прописаться на квартире можно будет за три дня

На регистрацию по месту жительства или пребывания теперь потребуется минимум времени - всего три дня. А если у вас нет на руках всех необходимых документов, их паспортист запросит в соответствующих госорганах. И тогда на регистрацию уйдет максимум 8 рабочих дней, сообщает «РГ».

Федеральная миграционная служба утвердила новый административный регламент (взамен действовавшего с 2007 года) о порядке предоставления государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства.

В регламенте дан исчерпывающий перечень документов, которые необходимо предоставить при регистрации. Это документ, удостоверяющий личность (как правило, паспорт), заявление установленного образца (см. приложения к регламенту), а также документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение или для временного проживания.

В случае, если гражданин хочет временно зарегистрироваться, то его заявление должно быть подписано не только им самим, но и собственником (или нанимателем) жилья, указанного в заявлении. Подписи заявителя и собственника заверяются должностным лицом, ответственным за регистрацию. Документом, который является основанием для временного проживания, может быть договор найма, социального найма жилого помещения, свидетельство о государственной регистрации права на жилое помещение или заявление человека, который предоставляет гражданину жилое помещение для временного проживания. Для регистрации достаточно представить один из этих документов.

Если же речь идет о постоянной регистрации по месту жительства, то потребуются иные документы.

Основанием для вселения в жилое помещение может быть: заявление лица, предоставившего жилое помещение, договор, свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, решение суда о признании права пользования жилым помещением либо иной документ или его заверенная копия, подтверждающие наличие права пользования жилым помещением. Для регистрации по месту жительства достаточно представить один из перечисленных документов.

При обоих видах регистрации совершеннолетние пользователи жилого помещения должны дать согласие в письменной форме на временное или постоянное проживание гражданина.

Административный регламент предусматривает, что в случае регистрации по месту пребывания на основании договора социального найма или свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение гражданин, который собирается зарегистрироваться, имеет полное право не предъявлять эти документы, а только указать в заявлении о регистрации сведения о данном договоре или свидетельстве. На основании представленных сведений орган регистрационного учета запрашивает информацию о документах в полномочном в сфере жилищных отношений органе или органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и производит регистрацию гражданина по месту пребывания.

В этом случае у того, кто хочет зарегистрироваться, меньше хлопот, но времени на оформление "прописки" уйдет больше - до 8 рабочих дней. Аналогичное положение существует и для тех, кто намеревается получить постоянную регистрацию по месту жительства.

Особо подчеркивается в документе, что должностные лица, ответственные за регистрацию, не вправе отказывать гражданам в приеме заявлений на регистрацию и снятие их с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства. Никаких оснований для отказа в предоставлении государственной услуги по регистрации по месту жительства или пребывания нет.

Регистрация и снятие граждан с регистрационного учета производится бесплатно.

Максимальное время ожидания в очереди установлено так: при первичной подаче документов - 30 минут;

при подаче документов на регистрацию по предварительной записи - 15 минут с момента времени, на которое была осуществлена запись;

при подаче дополнительных (недостающих) документов на регистрацию, запроса на получение информации, получение документов - 10 минут;

при ожидании в очереди на прием к должностному лицу для получения консультации - 30 минут.

Прием граждан должностными лицами структурных подразделений территориальных органов ФМС, участвующими в предоставлении государственной услуги, производится в рабочие дни с утра или после обеда, а также каждую первую и третью субботу месяца, если они не попадают на праздничные дни. Понедельник после рабочей субботы является выходным днем. Прием ведется с помощью электронной системы управления очередью или по предварительной записи по телефону либо при личном обращении, либо по электронной почте, а также через систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг".

ZRPRESS.RU, Владивосток.