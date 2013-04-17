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Трудовая книжка для оформления загранпаспорта больше не понадобится
В ближайшее время в региональные отделения Федеральной миграционной службы (ФМС) поступят бланки новой анкеты, которую отныне надо заполнять при получении заграничного паспорта старого образца. По новым правилам ее больше не нужно заверять у работодателя, пишет «РГ».
Действительно, процесс оформления "загранника" старого образца со сроком действия пять лет значительно упростился. Отпала необходимость не только визировать анкету по месту работы, но и предоставлять оригинал или копию трудовой книжки. Об этом говорится в приказе миграционной службы, вступившем в силу 7 апреля. Между тем, сведения о трудовой деятельности в заявлении все равно должны быть указаны.
Кстати, прошлых мест работы, как и "бывших" имен и фамилий у заявителей и заявительниц может быть много, и чтобы все их уместить в одном документе, у обновленных анкет будет специальное приложение. Также в заявлении больше не надо будет указывать цель оформления заграничного паспорта - как объяснили в пресс-службе ФМС, теперь не важно, едет человек за рубеж на отдых или переезжает на постоянное место жительства.
Что касается загранпаспортов нового образца со сроком действия на десять лет, так называемых биометрических, то их процесс оформления в ближайшее время будет упрощен по тем же самым пунктам. Соответствующий приказ уже подготовлен и находится в Минюсте РФ.
В итоге теперь, чтобы получить новый загранпаспорт, необходимо предоставить в отделение ФМС по месту жительства или в электронном виде через Единый портал государственных услуг всего несколько документов: общероссийский паспорт, заполненную анкету, военный билет мужчинам, две черно-белые фотографии и банковскую квитанцию с оплаченной госпошлиной.
Размер пошлины не изменился. За выдачу паспорта старого образца придется по-прежнему заплатить тысячу рублей, за биометрический - 2,5 тысячи рублей. Документ детям до 14 лет обойдется в 300 рублей, внесение изменений в существующий паспорт - 200 рублей.
Сроки оформления паспортов также не изменились. При подаче документов по месту жительства заявитель получит документ максимум через месяц, из другого региона - через четыре месяца. При оформлении паспорта гражданину, имеющему или когда-то имевшему дело с секретными сведениями государственной важности, срок оказания госуслуги составит три месяца. Получить "загранник" срочно за три дня по-прежнему можно будет только в исключительных случаях, подтвержденных документально - например, по причине внезапной болезни или смерти близкого родственника за границей. В этом случае оформляться будет загранпаспорт старого образца со сроком действия на пять лет.
Бланки новой анкеты, как пообещали в ФМС, в ближайшее время будут разосланы по всем регионам России. А на время переходного периода, документы можно подавать, используя старую форму.
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