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"Первая замочная": преимущества работы с профессионалами
Не так давно компания «Первая замочная», которая специализируется на вскрытии и замене запорных устройств, расширила сферу влияния. Если раньше одноименные сервисы работали в Москве, то теперь обратиться за услугами мастеров могут жители ряда городов России. Подробнее – на сайте компании https://zamena-zamkov.ru/.
По словам представителей «Первой замочной», одна из причин коммерческой экспансии – стремление предоставлять потенциальным клиентам на самом деле профессиональный замочный сервис за пределами Москвы. Что это значит?
Вскрытие и замена круглосуточно и оперативно
Службы компании работают в круглосуточном режиме, без перерывов и выходных. В тех городах, где есть представительства сервиса, мастера готовы приехать по адресу клиента уже через 30 минут. Сам процесс вскрытия механизма обычно не занимает более 15 минут, а замены замка – часто и более 5 минут. Однако некоторые модели замков требуют большего времени. Подробнее о вскрытии замков узнайте на странице https://zamena-zamkov.ru/vskrytie-zamkov/.
Специалисты компании используют профильное оборудование и выезжают на заявки с полным перечнем всего необходимого – от шуруповерта до сварочного аппарата. К тому же, у них с собой уже есть ассортимент моделей замков для оперативной замены. Таким образом, и вскрытие, и замену замков удается осуществить, не откладывая услугу на следующий день и не жертвуя безопасностью клиента.
Прозрачное ценообразование
Еще одно преимущество, которое позволило компании заинтересовать потенциальных клиентов и выйти на федеральный уровень – это понятная ценовая политика.
Ориентировочную стоимость услуг по вскрытию или замене замков клиент может узнать на сайте компании, а точную стоимость услуг и комплектующих ему назовут уже по телефону, до выезда мастера. Это позволит планировать бюджет и защитит потребителя от скрытых наценок.
Помощь и гарантии
Мастера и консультанты сервиса помогут определиться с выбором надежного запорного механизма для замены и монтажа во входную дверь. Консультации по телефону, WhatsApp и Viber о том, как правильно эксплуатировать замок и по ряду других вопросов, остаются бесплатными.
Кроме того, для установки мастера компании используют только оригинальную продукцию проверенных производителей, что в итоге позволяет давать официальную гарантию на все устройства – от 2 до 3 лет в зависимости от страны производства.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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