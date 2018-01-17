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Готовится закон, упрощающий проведение собраний в многоквартирных домах

17 Января 2018, 18:30 | В России

В Госдуме планируют принять закон, упрощающий проведение общих собраний для многоквартирных домов, заявила председатель думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В 2017 году комитет инициировал принятие поправок к закону о начислении платы за общедомовые нужды. Если в домах с установленными счетчиками начисленные счета не достигают норматива, то жильцы, согласно новой редакции закона, имеют право принять решение об оплате по счетчикам на общем собрании.

«Ворчали сильно, что надо принимать решение общим собранием, но на этот счет я вам скажу, что мы упростили эту ситуацию, а в ближайшее время еще пройдет проект о том, что есть возможность конференцию проводить, представителей выбирать. Это не создаст никаких проблем, потому что у нас сейчас возможно очное голосование, очно-заочное голосование и заочное голосование... Мы все сделаем, чтобы не было аргумента у той стороны «невозможно провести общее собрание» - его возможно будет провести, и я надеюсь, что в этом году мы этот законопроект примем», - сказала Хованская.

Она отметила, что единственный случай, когда реально требуется проведение конференции, это очень большое количество жильцов в доме.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: жкх 



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