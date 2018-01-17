Семьи бизнесменов хотят разводить по особым правилам

В Семейный кодекс могут внести поправки, упрощающие раздел имущества между бывшими супругами. Так, бизнес отойдет тому, кто им занимался, а второй партнер при этом получит «справедливую компенсацию», пишут «Известия».

Кроме того, судам могут разрешить изменять условия брачного договора, если он покажется им несправедливым. Также в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН) обяжут указывать, что квартира находится в совместной собственности супругов. Соответствующие предложения разработала Общественная палата РФ для Госдумы. В парламенте инициативы сочли «разумными» и собираются обсудить их с привлечением экспертов.

Общественная палата РФ подготовила рекомендации для нижней палаты парламента, призванные упростить решение имущественных споров между бывшими супругами, а заодно повысить прозрачность рынка недвижимости в России. В частности, предлагается в обязательном порядке указывать в ЕГРН, что квартира находится в совместной собственности супругов. Сейчас такая запись вносится по желанию. Между тем на данные этого реестра ориентируются покупатели недвижимости, и сделка впоследствии может оказаться под угрозой, объяснила «Известиям» член ОП Лидия МИХЕЕВА. Такая ситуация возможна, если после развода не произошло раздела имущества, а тот, на чье имя была записана недвижимость, продал ее без согласия бывшего супруга.

Также ОП считает нужным изменить правила раздела собственности между экс-супругами. В частности, предлагается обсудить следующую идею: не делить бизнес-активы, например пакеты акций или доли в компаниях, а оставлять их тому, кто непосредственно занимался бизнесом. При этом второй супруг сможет рассчитывать на «справедливую компенсацию». Ее размер определит суд — исходя из потребностей человека, его социального статуса и уровня жизни. Выплачивать компенсацию можно было бы не одномоментно, а в течение определенного времени, также установленного судом. Это меньше повлияет на бизнес и позволит сохранить ценность актива, пояснила Лидия Михеева.

Кроме того, при разводе предлагается делить сразу всё имущество, а не по частям. На практике супруги злоупотребляют правом и подают отдельные иски на раздел квартиры, машины и дачи, отмечают юристы. ОП считает нужным закрепить в Семейном кодексе понятие «имущество, нажитое супругами во время брака», которое подразумевало бы единый комплекс принадлежащих партнерам вещей, имущественных прав и общих долгов. Это позволит проводить раздел более справедливо и снизит нагрузку на судебную систему.

Интересно, что рекомендации ОП касаются и брачного договора. Так, члены палаты обратили внимание, что после развода суд может признать брачный договор недействительным, если его условия ставят одного из партнеров в неблагоприятное положение. В таких случаях документ аннулируется. ОП предлагает дать суду право корректировать договор - например, менять соотношение долей имущества, которые причитаются экс-супругам.

Мнение депутатов

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел КРАШЕНИННИКОВ («Единая Россия») назвал инициативы ОП «справедливыми». По его мнению, в ЕГРН всегда необходимо указывать, что квартира находится в совместной собственности супругов. С ним согласна и замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия»). По ее мнению, такая норма не позволит совершить незаконную сделку одному из супругов без учета мнения второго.

Павел Крашенинников также считает возможным предусмотреть право суда на изменение условий брачного договора. Однако критерии для этого, по его мнению, нужно указать в законе. Оксана Пушкина, в свою очередь, обратила внимание, что при разделе бизнес-активов необходимо сохранить альтернативу: либо бизнес пополам, либо кому-то бизнес, а кому-то компенсация. При этом все условия и сроки должны быть четко прописаны, считает депутат.

- Наличие акций или долей компании не говорит о том, что у владельца есть свободные денежные средства. И сможет ли он фактически выплатить компенсацию - большой вопрос, - отметила она.

Пока рекомендации ОП вызывают много вопросов, подчеркнула Оксана Пушкина. Поэтому сначала их обсудят в рамках комитета и экспертного совета при нем, а уже затем решат, создавать ли рабочую группу по корректировке законодательства.

Мнение юристов

Опрошенные «Известиями» юристы одобрили идеи ОП. Так, руководитель практики семейных споров адвокатской конторы «Бородин и партнеры» Елена Овчинникова в беседе с «Известиями» напомнила, что есть случаи, когда бывший супруг после развода продает совместно нажитую недвижимость. Одна из причин этого - в том, что по Гражданскому кодексу нотариальное согласие второго супруга на это не требуется.

Партнер юрфирмы «Юст» Татьяна СТАРИКОВА положительно оценивает предложение позволить судам корректировать брачные договоры. По ее словам, их аннуляция может приводить к тому, что банк, кредитовавший одного из супругов и имевший в виду этот договор, потребует досрочно вернуть долг.

Инициативу о новом порядке раздела бизнес-активов Елена Овчинникова также назвала обоснованной - сейчас, по ее мнению, невозможно поделить бизнес и не нанести ему этим ущерб.