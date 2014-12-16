В России вновь изменились правила оборота гражданского и служебного оружия

Изменения в «Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» устранили противоречия и разночтения в законодательстве, а также разрешили гражданам носить приобретенное ими в законном порядке оружие не только во время охоты, спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб, но и для целей самообороны, если это не противоречит закону «Об оружии».

Постановление правительства на этот счет № 1178 подписал премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

Устранить разночтения

Одно из изменений касается места жительства потенциального владельца оружия. Как прокомментировал эту поправку заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД РФ по Приморскому краю Дмитрий ПЯТИГОРИК, все регистрационные действия с оружием должны производиться по месту жительства человека. Понятие места жительства установлено в Законе РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» соответствующими поправками, принятыми в 2013 году и определившими место жительства как место, где он имеет постоянную регистрацию. Выдача разрешения на приобретение оружия человеку, который находится в месте временного пребывания (имеет временную регистрацию) не предусмотрена. Отсюда некоторое непонимание владельцев оружия, оформляющих регистрацию и перерегистрацию, но таковы действующие «Правила».

Кроме того, постановление вносит изменения в раздел 62 «Правил», который регулирует порядок ношения оружия. В прежней редакции пункт «г» этого раздела разрешал гражданам России носить оружие «во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных и учебных стрельб». В соответствии с постановлением правительства этот перечень дополнен еще одним случаем: «а также в целях самообороны», пишет «РГ». По мнению экспертов, данная поправка устраняет дополнительные формальные препоны, которые могли возникнуть у владельца оружия при его транспортировке.

Впрочем, по мнению Дмитрия Пятигорика, несмотря на то что и в этом случае убирается некая гипотетическая и уже скорее правоприменительная коллизия, владельцы гражданского оружия должны строго следовать тому, что написано в их разрешении: зафиксировано ли в нем право не только на хранение, но и на ношение оружия самообороны. И еще раз напоминает, что ношение в целях самообороны огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия запрещено.

– Есть оружие самообороны без права ношения, - поясняет Дмитрий Степанович. – Например, купил человек гладкоствольное ружье для охраны собственного жилья и членов своей семьи от возможного посягательства, но выйти с ним на улицу, пройтись по городу не имеет права. Но есть оружие самообороны, в том числе травматическое, владелец которого может носить его с собой в повседневной жизни, потому что право ношения такого оружия у него зафиксировано в документе. К сожалению, люди первой категории подменяют понятия, считая, что у них появилось право ношения. Все осталось как прежде: оружие самообороны без права ношения можно использовать, если человек хочет защитить свой дом. Оно должно быть дома и находиться в сейфе.

Использовать такое оружие, по словам специалистов, можно лишь в экстренных случаях, если кто-то совершает противоправные действия, пытаясь незаконно вломиться в квартиру, в ситуации реальной угрозы, после предупредительного выстрела. Впрочем, за текущий год, к счастью, таких ситуаций, когда человек должен был защищать свой дом и жизнь с помощью оружия самообороны, в Приморье зафиксировано не было.

Если «травмат» в кармане…

Что же касается оружия с правом ношения, то и здесь, по словам заместителя начальника ЦЛРР, есть немало ограничений - в соответствии с законом «Об оружии». Например, запрещено ношение оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций и других массовых публичных мероприятий, на территории образовательных организаций, в организациях развлечения и досуга, работающих в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, а также ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения.

- Если гражданин отказался от освидетельствования на наличие алкоголя, а у него при себе имеется газовый или травматический пистолет, его разрешение аннулируется, - подчеркивает Дмитрий Пятигорик, акцентируя тот факт, что это важное нововведение тоже было принято в 2014 году.

Некоторой либерализации подверглись правила перевозки оружия: теперь граждане могут перевозить пять единиц оружия и тысячу патронов, а юридические лица проводить транспортировку без охраны 20 единиц оружия и 20 тыс. патронов.

– Произошло и некоторое смягчение требований к иностранцам: срок хранения иностранцами приобретенного в России оружия продлен с пяти до десяти дней, - поясняет эксперт. - В целом же поправки носят конкретизирующий, уточняющий характер и кардинально не меняют существующих «Правил оборота оружия», налагающих на владельцев стволов и «травматики» особые обязательства.

А вот тут-то как раз не все в порядке – об этом свидетельствуют многочисленные проверки владельцев оружия сотрудниками ЦЛРР. Основные проблемы, по их мнению, все те же, что и много лет подряд, – нарушение гражданами правил охоты и правил хранения ружей и пистолетов, это неминуемо влечет к трагическим последствиям, которых не удалось избежать и в этом году.

Стволы на балконе

В ходе одного из ЧП мальчик взял у папы пистолет и пошел гулять. Стрелял сам, дал попробовать своему другу, а тот случайно выстрелил себе в глаз… Уже в ходе расследования выяснилось, что ствол хранился не в сейфе, а в открытом для посторонних лиц доступе, это и стало главной причиной трагедии.

В марте текущего года сотрудники ЦЛРР проверили около 3 тысяч владельцев оружия самообороны (газового, травматического), было выявлено 201 нарушение, изъято 220 единиц оружия. В июне в ходе другой операции за 4 дня у нерадивых владельцев изъяли 251 единицу оружия. Причина в большей степени все та же – халатное отношение к хранению. Самая распространенная ситуация, с которой приходится сталкиваться проверяющим, - ключи от сейфа вставлены в замок, а рядом - домочадцы, в том числе и дети. Чуть реже, но тоже бывает – готовится хозяин к охоте, начистил стволы и оставил их во всей красе на балконе.

– На что люди надеются? На пресловутый русский «авось»? – сетует Дмитрий Степанович. – К сожалению, сколько ни убеждаем, увещеваем, проверяем, в ходе каждой операции находится немало поводов для аннулирования разрешений. Вопрос повышения культуры обращения с оружием все еще остается очень актуальным.

По его словам, в Приморском крае зарегистрировано около 75 тыс. граждан – владельцев оружия, у них на руках числится около 118 тысяч единиц различного оружия. За год число владельцев сократилось почти на 5 тысяч.

Сдаю пистолет и лицензию

Интересно, что в числе причин снижения не только изъятие разрешений, лицензий и стволов из-за различных нарушений и возбуждения уголовных дел, но и то, что люди все чаще сами отказываются от оружия. К такому решению они приходят из-за введения процедуры перерегистрации раз в пять лет, связанной с обязательным обучением и сдачей зачета по навыку владения оружием, изменением условий и места проживания, а также с осознанием повышенной ответственности за хранящийся в твоем доме ствол. Ведь это не просто игрушка взрослого мужчины, а орудие убийства.

Надо ли ужесточать закон «Об оружии» или, наоборот, идти по пути либерализации, позволяя все большим категориям граждан вооружаться? Этот непростой вопрос «ЗР» обсудил с заместителем начальника ЦЛРР. Дмитрий Степанович считает, что закон должен изменяться как в сторону либерализации, так и в сторону ужесточения к нерадивым владельцам оружия. В профессиональном сообществе обсуждается, например, вопрос об увеличении срока владения оружием до момента его продления с 5 до 10-15 лет. С пониманием встречены принятые ранее ограничения на нахождение с оружием в местах проведении массовых и публичных мероприятий, ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения. Возможно, жизнь подскажет и другие подобные решения, которые обогатят закон «Об оружии».

А тем временем серьезно ужесточена ответственность за незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ – соответствующие поправки приняты в Уголовный кодекс РФ. Теперь вполне реальная и весьма суровая ответственность ждет различных умельцев, которые своими руками в домашних или иных условиях изготовят взрывчатое вещество или оружие, - таким людям может грозить от пяти до 12 лет лишения свободы, а также весьма крупные штрафы.

В соответствии с поправками в УК, ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранения или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств наступает с 14 лет. Строгое наказание ждет также нерадивых военнослужащих, по вине которых были утрачены оружие и боеприпасы.

По мнению аналитиков, эти меры направлены, прежде всего, против участников «черного» рынка оружия и взрывных устройств, в них особое внимание уделено так называемым умельцам и кустарям, как правило, ранее уходившим от сурового наказания. Кроме того, в законе предусмотрены серьезные меры ответственности за размещение в СМИ и иных, в том числе электронных, ресурсах правил и рецептов изготовления взрывчатых веществ и оружия. За публикацию «поваренной книги террориста» владельца ресурса и лицо, его разместившее, также ждет наказание, в том числе рублем.

Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.