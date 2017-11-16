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Верховный суд России разъяснил, как установить виновника ДТП, который не установлен
Верховный суд РФ разъяснил, как надо устанавливать того, кто должен компенсировать ущерб в аварии, если виновник не установлен.
Авария произошла под Благовещенском еще в сентябре 2013 года, пишет «РГ». Некий ПРУСАКОВ, разворачиваясь на своем автомобиле, не уступил дорогу некоему ЯЩЕНКО, ехавшему в попутном направлении. Но удар произошел уже на встречной полосе. ГИБДД вынесла решение, что Прусаков нарушил правила разворота, а Ященко выехал на встречную полосу. Но виновника ДТП так и не установили. Между тем восстановление автомобиля Ященко обошлось ему более чем в 87 тысяч рублей. При этом у Прусакова не было ОСАГО. Поэтому Ященко обратился в суд в гражданском порядке. И суд сначала встал на его сторону.
Но позже суд кассационной инстанции решил, что экспертиза, на основании которой установлена вина Прусакова, не может служить таким доказательством, и вернул дело на доработку. После чего суд первой инстанции в иске отказал.
Однако Верховный суд посчитал иначе. Он пояснил, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судами.
Как пояснил адвокат Лев ВОРОПАЕВ, в рамках дела об административном правонарушении вопрос вины или невиновности, именно в ДТП, не разрешается. Как многократно указывал ВС, при разрешении дел по главе 12 КоАП РФ вопрос вины в ДТП не выясняется, так как это не входит в предмет доказывания в силу статей 24.1 и 26.1 КоАП РФ. Поэтому в рамках КоАП РФ привлекают за сам факт нарушения того или иного пункта ПДД РФ, а не за факт ДТП.
Вопрос же вины в ДТП решается только в гражданском процессе. На момент рассмотрения дела в гражданском порядке в суде первой инстанции доказательством вины в ДТП было исключительно заключение эксперта. Эксперт указал, что виновен второй водитель, разворачивавшийся не из крайнего положения, да еще и в месте остановки маршрутных транспортных средств. Нижестоящие суды, после того как им указал на то президиум облсуда, признали экспертизу необязательным доказательством по делу и отказали в иске первому водителю. Так вот, Верховный суд РФ в данном определении указал, что так как нет иных доказательств вины, то экспертизу суды отвергли неправомерно в качестве доказательства вины второго водителя. И отправил дело на новое рассмотрение.
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