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Ракам можно брать в клешни кредиты
Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября
ОВЕН. Возможны непредвиденные расходы и дополнительные траты. В среду нежелательно строить наполеоновских финансовых планов. Будьте скромнее в желаниях. Пятница - удачный день для подписания договоров и соглашений.
ТЕЛЕЦ. Неделя обещает быть достаточно прибыльной. Деньги могут потечь к вам хоть маленьким, но стабильным ручейком. У вас откроются хорошие возможности в сфере бизнеса. Однако вам может помешать излишняя подозрительность.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы будут весьма солидными, так что вы сможете ни в чем себе не отказывать. Иногда стоит потратить деньги, чтобы обогатиться впечатлениями.
РАК. Финансовое положение постепенно укрепляется и стабилизируется. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. В пятницу можно брать кредит и ходить по магазинам, скорее всего, вы попадете на распродажу.
ЛЕВ. В понедельник и субботу деловая активность принесет практические результаты, но это потребует от вас сдержанности и контроля над эмоциями. Рабочие проблемы сейчас важнее личной жизни. В среду у вас может появиться серьезный конкурент.
ДЕВА. Увы, на стабильность финансового положения сейчас рассчитывать не приходится. Не забывайте оплачивать коммунальные счета. В среду есть вероятность удачных сделок, но будьте внимательны, не поленитесь заранее произвести необходимые расчеты.
ВЕСЫ. Ваши возможности могут быть ограниченными, поэтому лучше распланировать в понедельник все необходимые траты на всю неделю. Ваши новые идеи могут принести прибыль, если будут нестандартными. Четверг - удачный день для оформления договоров и сделок.
СКОРПИОН. Появится возможность расширения собственного дела, вы ощутите положительные результаты в работе, можно ждать премию. В середине недели вероятны денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности.
СТРЕЛЕЦ. Наступает благоприятный момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом и наследством. В четверг и в субботу стоит сходить по магазинам. Покупки порадуют вас.
КОЗЕРОГ. Вопросы финансовой стабильности и самостоятельности для вас сейчас наиболее актуальны. Однако все же крупные траты лучше обсуждать с семьей. Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь распоряжаться только тем капиталом, которым вы располагаете.
ВОДОЛЕЙ. Если вам на этой неделе сделают заманчивое предложение, постарайтесь отнестись к нему скептически. Просто так большую зарплату не платят. Готовьтесь проявить все свои таланты.
РЫБЫ. Если вы не будете слишком увлекаться разнообразными развлечениями, то неделя обещает быть в финансовом плане достаточно стабильной. Появится шанс обрести новый источник доходов, что, разумеется, всегда кстати.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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