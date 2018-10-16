www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.75 р. 100 JPY: 58.84 р.
EUR: 76.05 р. 10 CNY: 94.92 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Ракам можно брать в клешни кредиты

16 Октября 2018, 19:00 | В России

Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября

ОВЕН. Возможны непредвиденные расходы и дополнительные траты. В среду нежелательно строить наполеоновских финансовых планов. Будьте скромнее в желаниях. Пятница - удачный день для подписания договоров и соглашений.

ТЕЛЕЦ. Неделя обещает быть достаточно прибыльной. Деньги могут потечь к вам хоть маленьким, но стабильным ручейком. У вас откроются хорошие возможности в сфере бизнеса. Однако вам может помешать излишняя подозрительность.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе имеющиеся в вашем распоряжении ресурсы будут весьма солидными, так что вы сможете ни в чем себе не отказывать. Иногда стоит потратить деньги, чтобы обогатиться впечатлениями.

РАК. Финансовое положение постепенно укрепляется и стабилизируется. Во вторник вероятны долгожданные денежные поступления. В пятницу можно брать кредит и ходить по магазинам, скорее всего, вы попадете на распродажу.

ЛЕВ. В понедельник и субботу деловая активность принесет практические результаты, но это потребует от вас сдержанности и контроля над эмоциями. Рабочие проблемы сейчас важнее личной жизни. В среду у вас может появиться серьезный конкурент.

ДЕВА. Увы, на стабильность финансового положения сейчас рассчитывать не приходится. Не забывайте оплачивать коммунальные счета. В среду есть вероятность удачных сделок, но будьте внимательны, не поленитесь заранее произвести необходимые расчеты.

ВЕСЫ. Ваши возможности могут быть ограниченными, поэтому лучше распланировать в понедельник все необходимые траты на всю неделю. Ваши новые идеи могут принести прибыль, если будут нестандартными. Четверг - удачный день для оформления договоров и сделок.

СКОРПИОН. Появится возможность расширения собственного дела, вы ощутите положительные результаты в работе, можно ждать премию. В середине недели вероятны денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности.

СТРЕЛЕЦ. Наступает благоприятный момент для решения сложных юридических дел, связанных с имуществом и наследством. В четверг и в субботу стоит сходить по магазинам. Покупки порадуют вас.

КОЗЕРОГ. Вопросы финансовой стабильности и самостоятельности для вас сейчас наиболее актуальны. Однако все же крупные траты лучше обсуждать с семьей. Не швыряйтесь деньгами и приготовьтесь распоряжаться только тем капиталом, которым вы располагаете.

ВОДОЛЕЙ. Если вам на этой неделе сделают заманчивое предложение, постарайтесь отнестись к нему скептически. Просто так большую зарплату не платят. Готовьтесь проявить все свои таланты.

РЫБЫ. Если вы не будете слишком увлекаться разнообразными развлечениями, то неделя обещает быть в финансовом плане достаточно стабильной. Появится шанс обрести новый источник доходов, что, разумеется, всегда кстати.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.
 

 
 

Автор:
Теги: гороскоп  прогноз 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru