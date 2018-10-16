Стало известно, когда окончательно закончится бабье лето

До прихода настоящей осени остались считанные дни…

Период теплой, ясной и сухой погоды закончится на европейской территории России в субботу, 20 октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В субботу уже все. Резкое изменение циркуляции воздуха, уже в верхних слоях тропосферы вместо высокого давления будет зональное. Это значит, что температура упадет градуса на 4-5, уже спрогнозировано, что будет 10 градусов тепла. По сравнению с понедельником почти на 9-10 градусов понизится температура, осадки небольшие", - сказал он в интервью ТАСС.

Вильфанд отметил, что такого продолжительного периода "бабьего лета", которое в этом году еще и совпало с "золотой осенью", давно не было. Он призвал жителей европейской территории России наслаждаться текущей погодой.

"Мы прогнозируем, что во вторник будет около 17-19 градусов тепла, ну просто чудо, да и только. В среду и в четверг - около 15-16 градусов. До четверга включительно вот такая погода будет: безоблачная, ясная, сухая, хрустальный воздух будет. Замечательная погода", - сказал он.

Переходным днем, по словам Вильфанда, станет пятница. В Москве на небе уже будут появляться облака, возможен небольшой дождь, а температура снизится до 13-15 градусов тепла.

"В воскресенье тоже ничем порадовать не могу. Температура понизится на пару градусов. Будет 7-9 градусов тепла днем и небольшие дожди", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.