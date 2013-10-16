Девам стоит фильтровать поступающую информацию

Гороскоп на неделю с 14 по 20 октября

Овен. Овны на этой неделе могут столкнуться с трудностями при повышении своей квалификации. Сложности возможны и во время служебных командировок. Старайтесь не допускать нарушений закона и правил профессиональной этики: это может негативно отразиться на вашей репутации.

Телец. Тельцам рекомендуется более внимательно подходить к вопросам сотрудничества с деловыми партнерами. От вашего профессионализма в ведении переговоров будет зависеть успех в делах в долгосрочной перспективе. В конце недели не стоит заключать торговые сделки.

Близнецы. Близнецам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на решении текущих практических вопросов. Постарайтесь самостоятельно справляться с делами, не стоит каждый раз в случае затруднений обращаться к начальству за советом. В конце недели лучше воздержаться от крупных покупок.

Рак. Раки на этой неделе могут запутаться в отношениях с коллегами. Возможно, предметом споров станет хаос в распределении обязанностей внутри коллектива. Например, вам будет казаться, что на вас пытаются взвалить чужую работу. В конце недели разумнее воздержаться от личных инициатив.

Лев. Львы преуспеют в любых проектах, которые находятся на стадии завершения. Можно сдавать строительные объекты, подготавливать отчеты о проделанной работе, анализировать доходы и расходы. В конце недели, скорее всего, осложнятся деловые контакты. Работа с информацией может быть сопряжена с ошибками.

Дева. Серьезное и предельно внимательное отношение Дев к поступающей информации позволит своевременно решать многие вопросы. Ваши деловые связи значительно упрочатся. Хотя некоторые дела, скорее всего, вам не удастся завершить в запланированные сроки из-за изменений в обстоятельствах.

Весы. Интеллектуальные виды деятельности для Весов будут наиболее прибыльными на этой неделе. Успешно сложится работа с документами и информацией. Ближе к концу недели могут осложниться отношения с вышестоящим руководством. Не стоит предпринимать инициативу, если вас об этом не попросят.

Скорпион. Скорпионам рекомендуется действовать осмотрительно, без спешки. От ваших личных усилий сейчас зависит успех или неудача в делах. В середине недели воздержитесь от крупных расходов: это период неудачных вложений. В конце недели не исключены проверки, ревизии.

Стрелец. Стрельцам на этой неделе рекомендуется уделить больше внимания поискам дополнительной подработки. Возможно, вам представится шанс увеличить уровень доходов за счет работы по совместительству. В конце недели, скорее всего, усилится нестабильность в делах, из-за чего придется корректировать свои планы.

Козерог. Неделя благоприятствует Козерогам, работающим в творческих коллективах, занимающихся проектно-конструкторскими разработками и научно-техническими исследованиями. Ваши инициативы получат одобрение и поддержку со стороны единомышленников. Между тем не следует доверять случайной информации и малознакомым людям.

Водолей. Водолеи, занимающие руководящие должности, на этой неделе смогут принять эффективные и взвешенные решения. Возможно, вам удастся заручиться поддержкой влиятельных людей. В конце недели могут осложниться дела у студентов вузов. Старайтесь проверять на практике полученные теоретические знания, тогда досадных ошибок удастся избежать.

Рыбы. Рыбам рекомендуется больше времени уделять совершенствованию своих профессиональных навыков. В этом вам помогут более опытные друзья и единомышленники. Стоит пользоваться возможностями, которые предоставляет Интернет, для решения вопросов развития на долгосрочную перспективу, пишет Goroskops.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.