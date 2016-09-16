В России изменится возраст получения водительских прав

В Госдуму внесён законопроект, который предлагает так называемые юношеские удостоверения на право управления автомобилем начать выдавать с 16 лет. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин выступил с поправками в закон о безопасности дорожного движения. Согласно предлагаемым изменениям, к управлению легковыми автомобилями могут допустить молодых людей с 16 до 18 лет, которые получили права категории «U» (юношеские). Однако за руль им можно будет только при условии нахождения рядом водителя со стажем управления более трёх лет, который имеет открытую категорию «В» или более старшую.