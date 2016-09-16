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В России изменится возраст получения водительских прав
16 Сентября 2016, 13:52 | В России
В Госдуму внесён законопроект, который предлагает так называемые юношеские удостоверения на право управления автомобилем начать выдавать с 16 лет. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин выступил с поправками в закон о безопасности дорожного движения. Согласно предлагаемым изменениям, к управлению легковыми автомобилями могут допустить молодых людей с 16 до 18 лет, которые получили права категории «U» (юношеские). Однако за руль им можно будет только при условии нахождения рядом водителя со стажем управления более трёх лет, который имеет открытую категорию «В» или более старшую.
Сообщается, что в законопроекте не указаны условия получения таких водительских удостоверений. При этом есть срок действия юношеских прав: они действуют до достижения водителем возраста 18 лет. Документ содержит также поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым наказание для тех, кто сел за руль без сопровождающего, должно представлять собой административный штраф в размере от 2 500 до 5 000 рублей.
Инициатор считает, что такая практика повысит безопасность управления ТС водителями, достигшими 18 лет. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила, что подобные законы действуют в других странах и, как правило, результат оказывается положительным. Это связано в том числе с высокими требованиями к наставникам: помимо значительного водительского стажа, за ними не должно числиться нарушений ПДД.
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Теги: права автомобиль
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