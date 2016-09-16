Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В России изменится возраст получения водительских прав
16 Сентября 2016, 13:52 | В России
В Госдуму внесён законопроект, который предлагает так называемые юношеские удостоверения на право управления автомобилем начать выдавать с 16 лет. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию Олег Смолин выступил с поправками в закон о безопасности дорожного движения. Согласно предлагаемым изменениям, к управлению легковыми автомобилями могут допустить молодых людей с 16 до 18 лет, которые получили права категории «U» (юношеские). Однако за руль им можно будет только при условии нахождения рядом водителя со стажем управления более трёх лет, который имеет открытую категорию «В» или более старшую.
Сообщается, что в законопроекте не указаны условия получения таких водительских удостоверений. При этом есть срок действия юношеских прав: они действуют до достижения водителем возраста 18 лет. Документ содержит также поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым наказание для тех, кто сел за руль без сопровождающего, должно представлять собой административный штраф в размере от 2 500 до 5 000 рублей.
Инициатор считает, что такая практика повысит безопасность управления ТС водителями, достигшими 18 лет. Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева отметила, что подобные законы действуют в других странах и, как правило, результат оказывается положительным. Это связано в том числе с высокими требованиями к наставникам: помимо значительного водительского стажа, за ними не должно числиться нарушений ПДД.
Автор:
Теги: права автомобиль
Новости тематики
- Женщины-заключенные будут проживать с детьми
- Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей
- Путин сократил более 160 тысяч сотрудников МВД
- В России хотят упразднить ФСБ
- Работающих пенсионеров "обломят" с индексацией пенсий
- В России изменится возраст получения водительских прав
- Путин потребовал не затягивать с компенсацией пострадавшим в Приморье
- Россиян заставят участвовать в переписи населения
- Продолжительные выходные ожидают приморцев в 2017 году
- Индексацию пенсий могут заменить разовой выплатой
Новости раздела
- Для людей с синдромом Дауна запускают программу профориентации
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Коммуналка опять подорожает
- Женщины-заключенные будут проживать с детьми
- ФСБ будет расшифровывать весь интернет-трафик россиян
- Почти 300 тысяч пенсионеров останутся без разовой выплаты в 5 тысяч рублей
- Путин сократил более 160 тысяч сотрудников МВД
- В России хотят упразднить ФСБ
- Работающих пенсионеров "обломят" с индексацией пенсий
- Экс-сотрудница Минобороны Евгения Васильева сменила скамью подсудимых на студенческую
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стоимость рубля оценили на год вперед
- Во Владивостоке ЖК "Чайка" хочет приземлиться у морга
- В Приморье выявлено крупное хищение бюджетных средств
- Стало известно, сколько в Северной Корее сайтов
- Остров зоной не испортишь
- Хабаровский привет владивостокским "Хаяттам"
- "Дальневосточный гектар" оказался с липой
- Врачи запретили мыть детей каждый день
- Россия на грани введения валютного налога
- В России запретили продавать наборные новогодние подарки