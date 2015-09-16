Российская армия берет на вооружение коноплю

На международной выставке RAE-2015 была представлена разработка специалистов Центрального научно-исследовательского института химии и механики (ЦНИИХМ) - порох, созданный из конопли и льна, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Topwar.Ru. Новые материалы позволят решить проблему импортозамещения, так как сейчас РФ приходится закупать зарубежное сырье. Пороха из них показали лучшие результаты по разбросу начальных скоростей.

«Исследования по заказу Минобороны шли 7 лет. Сначала мы провели научно-исследовательскую работу, затем опытно-конструкторскую работу по возможности и целесообразности получения порохов из льна. Традиционно это всегда был хлопок, и только он. До распада СССР никаких проблем страна не испытывала, но потом мы потеряли Таджикистан и Узбекистан, а США массово скупили хлопок, и могут продавать сырье втридорога. Сейчас найти альтернативу поставляемому сырью - это реальная необходимость», - приводит слова заместителя начальника центра боевых припасов по спецхимии при ЦНИИХМ Владимира Никишова «Российская газета».

Работы над проектом завершились пять лет назад. За это время ученые провели полный цикл испытаний - стрельбовых, эксплуатационных, климатических, ускоренных. В результате было установлено, что порох из льна не уступает, а по некоторым характеристикам превосходит зарубежных конкурентов. В частности, для достижения начальной скорости снаряда масса пороха заряда должна быть снижена по сравнению со штатными показателями.

Кроме того, при использовании пороха из конопли и льна уменьшается задымленность.

К настоящему моменту специалисты института разработали баллистические и пироксилиновые пороха из льна. Первые используют для снарядов ракетных двигателей, метательных артиллерийских и минометных зарядов. Вторые - для различного стрелкового оружия. Работы над порохом из конопли еще ведутся.