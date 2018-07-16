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Бизнес-гороскоп: Ракам стоит быстрее передвигать клешнями
Гороскоп на неделю с 16 по 22 июля
ОВЕН. На этой неделе лучше не планировать серьезных встреч и переговоров, так как ваши партнеры, да и вы сами уже мысленно находитесь в отпуске. Однако в среду хорошо бы полностью сосредоточиться на работе. Будьте предельно внимательны при заполнении бумаг. В воскресенье вероятны непредвиденные затраты.
ТЕЛЕЦ. Во вторник вероятно интересное деловое предложение, сулящее дополнительную прибыль. В середине недели возможны крупные денежные поступления, с помощью которых реализуются ваши планы. Однако не рассказывайте о своей удаче окружающим, чтобы зависть не коснулась вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Все перемены окажутся к лучшему. Вас ждет удобный график работы и повышение по службе. Ваше трудолюбие и творческий подход к работе будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах, что выведет вас на новый виток коммерческого успеха.
РАК. Ваша финансовая стабильность может оказаться под угрозой, если вы станете бездумно транжирить деньги. В четверг вероятны приятные сюрпризы. Вас ждет карьерный рост. Главное - не лениться и не тормозить.
ЛЕВ. На этой неделе у вас появится возможность открыть для себя дополнительный источник заработка. Однако не забывайте платить налоги, серые схемы довольно опасны. Среди недели лучше пореже заходить в магазины. А в субботу будут удачными покупки и приобретения.
ДЕВА. Финансовая сторона ваших дел улучшится благодаря умению твердо отстаивать свои принципы. Будьте осторожны во вторник, вероятен обман и денежные потери, не носите при себе крупные суммы. Пользуйтесь банковской картой, только постарайтесь не забыть и не перепутать пин-код.
ВЕСЫ. Ваши финансовые ресурсы ограничены, и это будет вас огорчать. Постарайтесь не увлекаться приобретениями, особенно в интернет-магазинах, хотя бы пока не получите следующую зарплату.
СКОРПИОН. Вас ждет удачный период. Работа приносит прибыль и радость, она интересна вам, можно ожидать повышения по службе. Не снижайте темпа. У вас будет возможность начать новый удачный проект.
СТРЕЛЕЦ. В среду или четверг вероятны денежные поступления, которые стабилизируют ваше финансовое положение. В четверг будьте осторожны в суждениях и не болтайте лишнего ни с коллегами, ни с начальством. В пятницу вероятны выгодные сделки и интересные предложения сотрудничества.
КОЗЕРОГ. Финансовое положение начинает стабилизироваться. Так что в отпуске вы сможете не экономить. В четверг вероятны новые финансовые поступления. В пятницу от партнеров могут поступить заманчивые, но рискованные предложения.
ВОДОЛЕЙ. Хорошая неделя, особенно для того, чтобы сосредоточиться на работе и на карьере. В среду и пятницу будьте особенно внимательны к своим словам и четко формулируйте мысли, иначе некоторые ваши высказывания могут быть восприняты как финансовые обещания.
РЫБЫ. Важные встречи с партнерами лучше перенести на следующую неделю. Вероятны непредвиденные события, которые изменят ситуацию не в вашу пользу. Денежные поступления порадуют в четверг. Выходные проведите на даче. Свой урожай даже позволит не ходить в магазин и немного сэкономить.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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