Нищих с детьми на руках будут сажать в тюрьму надолго

Профессиональные нищие, использующие малолетних детей для привлечения «дохода», будут получать до шести лет лишения свободы. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», соответствующие поправки в Уголовный кодекс вносят депутаты Госдумы.

Речь идет об изменениях к ст. 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность», пишут «Известия». Ранее попрошайки с малолетними детьми избегали наказания, потому что могли сказать, что не с кем оставить ребенка дома, и технически было нельзя доказать именно «вовлечение» ребенка (в том числе из-за маленького возраста).

Инициатор законопроекта Александр Курдюмов уверен, что именно изменение понятия с «вовлечения» на «использование» ликвидирует пробел в законодательстве. «Появление новой формулировки в Уголовном кодексе не позволит профессиональным попрошайкам, которые вовлекают в свой бизнес детей, уйти от уголовной ответственности», — заявил парламентарий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.