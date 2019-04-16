Бизнес-гороскоп: Овнам может помешать баранье упрямство

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля

ОВЕН. Отсутствие гибкости, попытки настоять на своем могут испортить ваши деловые отношения и подорвать ваш бюджет. В выходные пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте себя новой вещью, все равно какой - будь то книга, освежитель воздуха в машину или комплект мягкой мебели в квартиру.

ТЕЛЕЦ. Материальное положение будет стабильным. Вы можете позволить себе расслабиться и потратить деньги на себя, разорение вам точно не грозит. К основной работе может прибавиться халтура, над которой придется потрудиться, но зато она расширит ваши финансовые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для ревизии старых деловых контактов и поиска новых возможностей. Интересные и прибыльные предложения буквально сыплются на вас. Все ваши проекты идут успешно.

РАК. В понедельник и вторник вам придется бороться за справедливость и отстаивать свои интересы в финансовой сфере. К среде все проблемы решатся в вашу пользу. Во второй половине недели вас ждет премия или дополнительная прибыль.

ЛЕВ. Перед вами встанет вопрос о том, как правильно распорядиться деньгами. Не стоит сейчас покупать ничего слишком дорогого и не очень вам нужного. Во вторник вероятно поступление искаженной информации, ее стоит перепроверить. В выходные лучше обходить магазины стороной.

ДЕВА. Новые цели позволят вам проявить свои деловые способности. Вас обрадует тот факт, что доходы преобладают над расходами. Оставьте «лишние» деньги, приберегите их.

ВЕСЫ. На этой неделе берегите свой кошелек и банковскую карту. Причем прежде всего - от себя. Деньги с немалой вероятностью начнут уплывать сквозь ваши пальцы. На среду не стоит планировать переговоры и серьезные сделки. В пятницу возможны денежные поступления.

СКОРПИОН. Вы получите в понедельник долгожданную прибыль и новые интересные предложения. Отношения с деловыми партнерами, коллегами и начальством складываются просто идеально. Вас ценят, к вашему мнению прислушиваются.

СТРЕЛЕЦ. Во вторник будьте осторожны при оформлении бумаг. В среду плодотворно пройдут деловые встречи и переговоры. В четверг или в пятницу вас могут приятно порадовать новые денежные поступления. В выходные вам, похоже, придется работать.

КОЗЕРОГ. В начале недели не исключен конфликт на работе, проявите сдержанность, постарайтесь найти компромисс. И не болтайте лишнего. Чем меньше и надежней круг людей, с которыми вы делитесь информацией, тем лучше для вас. В среду вероятны небольшие денежные поступления.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели возможно получение прибыли, однако, возможно, она будет меньше, чем вы ожидали. Пятница принесет успех тому, кто находится в поиске работы. Не планируйте деловых встреч на выходные.

РЫБЫ. Не стоит легкомысленно относится к работе, опаздывать и откладывать выполнение важных дел. Среда потребует от вас собранности и особого внимания к бумажным делам. Четверг весьма удачен в сфере бизнеса.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.