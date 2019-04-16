Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-гороскоп: Овнам может помешать баранье упрямство
Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля
ОВЕН. Отсутствие гибкости, попытки настоять на своем могут испортить ваши деловые отношения и подорвать ваш бюджет. В выходные пройдитесь по магазинам, и обязательно найдете то, о чем давно мечтали. Порадуйте себя новой вещью, все равно какой - будь то книга, освежитель воздуха в машину или комплект мягкой мебели в квартиру.
ТЕЛЕЦ. Материальное положение будет стабильным. Вы можете позволить себе расслабиться и потратить деньги на себя, разорение вам точно не грозит. К основной работе может прибавиться халтура, над которой придется потрудиться, но зато она расширит ваши финансовые возможности.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя благоприятна для ревизии старых деловых контактов и поиска новых возможностей. Интересные и прибыльные предложения буквально сыплются на вас. Все ваши проекты идут успешно.
РАК. В понедельник и вторник вам придется бороться за справедливость и отстаивать свои интересы в финансовой сфере. К среде все проблемы решатся в вашу пользу. Во второй половине недели вас ждет премия или дополнительная прибыль.
ЛЕВ. Перед вами встанет вопрос о том, как правильно распорядиться деньгами. Не стоит сейчас покупать ничего слишком дорогого и не очень вам нужного. Во вторник вероятно поступление искаженной информации, ее стоит перепроверить. В выходные лучше обходить магазины стороной.
ДЕВА. Новые цели позволят вам проявить свои деловые способности. Вас обрадует тот факт, что доходы преобладают над расходами. Оставьте «лишние» деньги, приберегите их.
ВЕСЫ. На этой неделе берегите свой кошелек и банковскую карту. Причем прежде всего - от себя. Деньги с немалой вероятностью начнут уплывать сквозь ваши пальцы. На среду не стоит планировать переговоры и серьезные сделки. В пятницу возможны денежные поступления.
СКОРПИОН. Вы получите в понедельник долгожданную прибыль и новые интересные предложения. Отношения с деловыми партнерами, коллегами и начальством складываются просто идеально. Вас ценят, к вашему мнению прислушиваются.
СТРЕЛЕЦ. Во вторник будьте осторожны при оформлении бумаг. В среду плодотворно пройдут деловые встречи и переговоры. В четверг или в пятницу вас могут приятно порадовать новые денежные поступления. В выходные вам, похоже, придется работать.
КОЗЕРОГ. В начале недели не исключен конфликт на работе, проявите сдержанность, постарайтесь найти компромисс. И не болтайте лишнего. Чем меньше и надежней круг людей, с которыми вы делитесь информацией, тем лучше для вас. В среду вероятны небольшие денежные поступления.
ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели возможно получение прибыли, однако, возможно, она будет меньше, чем вы ожидали. Пятница принесет успех тому, кто находится в поиске работы. Не планируйте деловых встреч на выходные.
РЫБЫ. Не стоит легкомысленно относится к работе, опаздывать и откладывать выполнение важных дел. Среда потребует от вас собранности и особого внимания к бумажным делам. Четверг весьма удачен в сфере бизнеса.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Овнам может помешать баранье упрямство
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
- Бизнес-гороскоп: Рыбам рекомендуют плыть в банк
- Стремительно беднеющие россияне отказываются рожать даже за деньги
- Власти отказываются верить, что россиянам не хватает денег на еду, лекарства и обувь
- Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют заткнуть денежную течь
- Бизнес-гороскоп: Козерогов могут схватить за рога авантюристы
- Скорпионы будут удачливы в охоте на деньги
- Зарплаты чиновников продолжают динамично расти
- Бизнес-гороскоп: Девы будут больше тратить, чем зарабатывать
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Овнам может помешать баранье упрямство
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
- Бизнес-гороскоп: Рыбам рекомендуют плыть в банк
- Стремительно беднеющие россияне отказываются рожать даже за деньги
- Власти отказываются верить, что россиянам не хватает денег на еду, лекарства и обувь
- Бизнес-гороскоп: Водолеям советуют заткнуть денежную течь
- Бизнес-гороскоп: Козерогов могут схватить за рога авантюристы
- Государство признало, что повышение пенсионного возраста было обычным обманом населения
- Скорпионы будут удачливы в охоте на деньги
- Зарплаты чиновников продолжают динамично расти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- В Приморье исчезло целое озеро
- Завод "Мазда Соллерс" во Владивостоке предложено снести
- ЗАГСы подают сигнал SOS: число зарегистрированных браков в России буквально обрушилось
- Гостиница не на том месте
- Рабочие приступили к демонтажу на популярном рынке на Спортивке
- Владивостокский ТРЦ "Калина Молл" обошел всех
- Приморье дождалось метанола
- В Приморье появится новый порт
- "Я не Каплан и в Ленина не стрелял?!"