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Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года

16 Апреля 2018, 14:40 | В России

Накануне Дня космонавтики  Промсвязьбанк  передал в дар музею «Детские годы Гагарина»  камеру, на которую была совершена первая киносъемка Юрия Гагарина непосредственно сразу после его приземления из  космоса.

В церемонии приняли участие Наталья Сергеевна Королева - дочь С.П. Королева, Волынов Борис Валентинович – дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, член первого отряда космонавтов.

Камера всё это время хранилась в личном архиве  Махмуда Мухаметзяновича Рафикова – он первым снял улыбающегося  Гагарина  после его возвращения из космоса 12 апреля 1961.

По словам Филатовой Тамары Дмитриевны (племянница Ю. Гагарина и заведующий музеем «Детские годы Гагарина») камера  представляет огромную ценность,

«Это большое событие,  как в жизни музея, так и для нашей семьи. Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для показа. Теперь  благодаря Промсвязьбанку мы получили в нашу коллекцию этот редкий экспонат,  - обратилась к представителям банка Тамара Дмитриевна. – Я приглашаю всех желающих в наш музей познакомиться с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Промсвязьбанк  гагарин  день космонавтики  камера  12 апреля  космос 



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