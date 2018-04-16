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Промсвязьбанк подарил музею кинокамеру, запечатлевшую прилет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года
Накануне Дня космонавтики Промсвязьбанк передал в дар музею «Детские годы Гагарина» камеру, на которую была совершена первая киносъемка Юрия Гагарина непосредственно сразу после его приземления из космоса.
В церемонии приняли участие Наталья Сергеевна Королева - дочь С.П. Королева, Волынов Борис Валентинович – дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР, член первого отряда космонавтов.
Камера всё это время хранилась в личном архиве Махмуда Мухаметзяновича Рафикова – он первым снял улыбающегося Гагарина после его возвращения из космоса 12 апреля 1961.
По словам Филатовой Тамары Дмитриевны (племянница Ю. Гагарина и заведующий музеем «Детские годы Гагарина») камера представляет огромную ценность,
«Это большое событие, как в жизни музея, так и для нашей семьи. Долгое время из-за режима секретности камера была недоступна для показа. Теперь благодаря Промсвязьбанку мы получили в нашу коллекцию этот редкий экспонат, - обратилась к представителям банка Тамара Дмитриевна. – Я приглашаю всех желающих в наш музей познакомиться с семейными традициями, которые сыграли большую роль в становлении характера будущего космонавта.
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