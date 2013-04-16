Россияне смогут удвоить пенсию, отработав 35 лет до и 10 лет после пенсионного возраста

О пенсионной реформе чиновники спорили год, доклад об итогах дискуссии лег на стол президенту в конце марта. Математика реформы стала проще, сама реформа - немного жестче: получить полную пенсию смогут только те, кто работал не меньше 35 лет. Ведомства не смогли договориться, когда начинать реформу, то есть с какого года и по отношению к каким категориям нынешних или будущих пенсионеров будут действовать новые правила, решение должен принять президент ПУТИН.

Как стало известно «Финмаркету», президент Владимир Путин в конце марта получил материалы Минтруда по пенсионной реформе, доклад на имя президента подписала вице-премьер Ольга ГОЛОДЕЦ.

Многомесячные дискуссии в правительстве завершились тем, что из Белого дома пенсионная формула все же ушла к президенту с разногласиями - чиновники не смогли решить, когда начинать реформу, то есть с какого момента увеличивать бюджетные отчисления в Пенсионный фонд. Минфин упорно сопротивляется формулировке о безусловном «сохранении покупательной способности пенсии», рассказал «Финмаркету» один из авторов формулы.

«Финмаркет» уже писал о сложных математических конструкциях, содержавшихся в первых наработках Минтруда по пенсионной формуле. Перед отправкой в Кремль чиновники упростили математику, сведя все к одной базовой формуле.

Контуры пенсионной реформы, по словам одного из ее авторов, будут выглядеть так:

Размер заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, - главный показатель, определяющий размер пенсии по достижении пенсионного возраста (он останется неизменным: 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин).

За 35-летний трудовой стаж к индивидуальному пенсионному коэффициенту прибавят единицу, за каждый последующий год на работе - еще по 0,1. Ранее предполагалось, что граждан начнут поощрять уже после 30 лет трудовой деятельности.

Весомой будет индексация пенсии за продолжение работы после достижения официального пенсионного возраста. За пять дополнительных лет работы без оформления пенсии фиксированная часть пенсии будет дополнительно проиндексирована на 36%, а оставшаяся страховая - на 45%; за десять лет - увеличена в 2,11 и 2,32 раза соответственно.

Для получения права на пенсию в установленном пенсионном возрасте граждане должны иметь не менее 15 лет трудового стажа (сейчас достаточно отработать за свою жизнь пять лет) и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 2,3. По расчетам министерства, такой коэффициент можно заработать за 15 лет, платя страховые взносы с зарплаты не менее двух МРОТ. Естественно, пенсия в этом случае будет не выше прожиточного минимума.

Стоимость одного пенсионного коэффициента (СПК) будет ежегодно утверждаться Госдумой в законе о бюджете Пенсионного фонда. Определяться он будет, грубо говоря, как сумма всех страховых взносов и трансферта из федерального бюджета, деленная на все коэффициенты находящихся на заслуженном отдыхе граждан.

Предполагается, что размер СПК будет расти вслед за средней зарплатой. А в случае ухудшения экономической ситуации и падения доходов населения, неснижение уровня благосостояния пенсионеров будет обеспечено за счет роста трансферта из Фонда национального благосостояния.

В рамках бюджета ПФР предлагается создать свой резервный фонд на случай резкого ухудшения экономической ситуации в стране. Наполняться он будет сверхплановыми доходами в благополучные годы. Его размер составит не более 1/6 годовых расходов ПФР. В этот же резерв будут направляться взносы граждан, решивших отсрочить свой выход на пенсию.

Пенсии не успеют за ростом цен

Минтруд представил в правительство обновленные расчеты: средняя пенсия в стране вырастет со 191% от прожиточного минимума пенсионера в 2015 до 267% в 2030 году. Ее доля от средней зарплаты в стране за тот же период упадет с 36% до 26%.

Чтобы выйти на обещанный ранее коэффициент замещения утраченного заработка (40%), гражданам придется отработать после достижения пенсионного возраста без оформления пенсии примерно лет пять. Зато через пять лет «сверхсрочники» могут рассчитывать на сохранение до конца жизни дохода на уровне почти 48% от прежнего заработка.

О чем чиновники смогли договориться

За прошедшее с появления первого варианта формулы время ведомства смогли договориться по нескольким спорным элементам реформы:

Минфин добился, чтобы базовая (в последнем варианте она называется фиксированной) часть пенсии не выделялась из страховой, обе будут финансироваться за счет всех страховых взносов и бюджетных трансфертов. Это, кстати, позволяет не принимать разные законы по базовой и страховой пенсиям, а провести необходимые изменения в одном пакете.

Самозанятые и «слабозанятые» граждане уравнены в правах. Минимально возможная планка доходов, с которых должны уплачиваться страховые взносы в течение года, чтобы можно было рассчитать индивидуальный коэффициент, будет действовать и для индивидуальных предпринимателей, и для всех остальных. Это вторая крупнейшая новация последнего варианта формулы. Сейчас минимальный платеж за наемного работника может определяться из расчета получения им зарплаты в один МРОТ.

Идея позволить самозанятым гражданам платить больше взносов тоже ни у кого возражений не вызвала. Сейчас такой возможности у них нет. Новая формула позволит им при большем взносе получить больше пенсионных прав в солидарной системе, наравне с наемными работниками.

Чиновники договорились индексировать фиксированную часть пенсии на величину инфляции, а не по изменению прожиточного минимума, как предлагал первоначально Минтруд.

Что должен решить президент

Но у ведомств остались и существенные разногласия. Решения по спорным вопросам теперь должен принимать президент.

В экономическом блоке правительства возражают против идеи Минтруда брать страховые взносы по основной ставке в 30% (в том числе - 22% в ПФР) с суммы в 2,3 от средней зарплаты по стране в расчете на год. Сейчас они взимаются до 1,6 средней зарплаты или до 568 000 руб. в год. По расчетам авторов новой формулы, в 2015 году, когда должна начать действовать новая формула, при предлагаемом подходе по ставке в 30% страховые взносы будут браться с дохода до 1 млн руб. в год.

Минфину не нравится идея гарантировать покупательную способность пенсии вне зависимости от ситуации в экономике. Там опасаются, что это потребует привлечения дополнительных бюджетных ресурсов и в без того трудные для страны кризисные годы.

Минфин не хочет увеличивать размер трансферта из бюджета в Пенсионный фонд, хотя это необходимо для запуска новой формулы. Затем, уверен Минтруд, увеличение размера облагаемой страховыми взносами зарплаты компенсирует правительству эти расходы.

Не все ясно с порядком пересчета пенсии работающего пенсионера.

Чиновники не договорились о дифференцировании бюджетного взноса за нестраховые периоды (декрет, служба в армии и так далее) в зависимости от их социальной значимости. Спор идет о том, что ценнее для общества: армейская служба или жизнь супруги дипломата.

Владимир НАЗАРОВ, завлабораторией бюджетного федерализма Института экономической политики имени Е.Т. ГАЙДАРА:

- Мы необоснованно надеемся на пенсионную формулу. Чудес не бывает. Но некоторые полезные вещи она делает: некоторое замедление индексации пенсий для всех со стимулированием тех, кто решит поздно выйти на пенсию. Но меры стимулирования в предложенной формуле недостаточные: удвоение пенсии за десять лет дополнительного труда наших граждан не очень радует. По нашим опросам, их могло бы заинтересовать удвоение за пять лет.

Необходимо рассматривать другие поддерживающие меры для стимулирования более позднего выхода на пенсию:

участие по умолчанию, когда необратившийся за пенсией автоматически становится участником программы стимулирования;

частичное наследование пенсионных прав работника, отказавшегося от пенсии, в случае его смерти;

можно стимулировать работодателей, понизив тариф за тех сотрудников, которые продолжат трудиться после достижения пенсионного возраста;

есть и кнут: отказ от учета пенсионных прав тех граждан, которые вышли на пенсию, но продолжили работать.

Надо честно признаться, что солидарную пенсионную систему мы будем сворачивать целиком. Граждане должны сами стать кузнецами своего счастья: заботьтесь о своем образовании, здоровье, заводите нормальные здоровые семьи. Государство поможет, только если все старания пойдут пухом. Тогда вам будет гарантирован прожиточный минимум.

Евсей ГУРВИЧ, научный руководитель Экономической экспертной группы:

- В начале 80-х годов прошлого века в американском Сенате были слушания по поводу пенсионной реформы. И сенаторы заявили возглавлявшему тогда национальную комиссию по реформе системы социального страхования Алану ГРИНСПЕНУ: «Все ваши формулы нам не подходят. Они все болезненны: либо для бюджета, либо для людей. Нет ли у вас чего-то другого?» На что Гринспен ответил: «Только если вы примите поправки к законам арифметики».

Здесь сталкиваются мнения групп интересов. Пенсионеры утверждают, что у нас такие низкие пенсии, что их некуда снижать. Работающие доказывают, что у нас такая демография, что невозможно повышать пенсионный возраст. Работники и работодатели говорят о невозможности дальше повышать страховые взносы. Как в такой ситуации быть?

Самым оптимальным критерием является соотношение между периодом работы и временем пребывания на пенсии. У нас женщине с демографической точки зрения было бы рационально уже завтра поднять пенсионный возраст до 60 лет. Тогда у нас было бы такое же соотношение, как в сопоставимых с Россией развивающихся странах и несколько меньше, чем в развитых странах. Для мужчин пока у нас повышения пенсионного возраста не требуется.

Пенсионная проблема вообще не имеет решения в условиях старения населения, так как интересы различных слоев общества становятся антагонистическими. Единственный способ решить эти проблему - синтетический подход, который оптимизирует благосостояние гражданина за всю его жизнь: и период трудовой деятельности, и время получения пенсии. Оптимальная пенсионная политика - это та, которую проводил бы сам человек, самостоятельно решая, какую часть доходов он сберегает, сколько хочет работать, сколько пребывать на пенсии.

Но для этого нужны два условия: к этому должны быть готовы граждане, и должны быть финансовые условия для надежных сбережений.

По данным МОТ, из 11 стран, где в семи реформа предусматривала повышение пенсионного возраста, а в четырех - снижение уровня пенсий, то есть происходило ухудшение позиций пенсионеров, только в четырех были протесты, которых боится наше правительство и поэтому отказывается от серьезного решения пенсионных проблем.

В нашей пенсионной реформе задействованы в основном «тихие» меры, правительство старалось не раздражать население. Я сомневаюсь, что в условиях низкого доверия населения к решениям власти большое число граждан будет добровольно продолжать работать после достижения пенсионного возраста без оформления пенсии.

Поэтому к пенсионной реформе придется возвращаться после 2018 года, потом после 2024, 2030 года и так далее, если мы не изменим длительность политического цикла.