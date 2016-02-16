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Бизнес-гороскоп на неделю: Львы будут искать нового партнера
Гороскоп со 16 по 22 февраля от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio
Овен. Вероятны денежные поступления, вторник может принести интересные финансовые предложения. В четверг лучше не рисковать и не тратить лишнего. Деловая встреча в субботу обещает оказаться удачной.
Телец. Некоторые деловые планы лучше пока заморозить, вероятны непредвиденные задержки, к тому же ваш собственный настрой будет не слишком соответствовать строгим требованиям делового этикета. Однако это не сильно отразится на вашем финансовом положении в целом.
Близнецы. Ваше финансовое положение значительно улучшится. У вас появится возможность получить дополнительную прибыль. На работе стабильная ситуация. Никаких проблем с начальством и в коллективе не предвидится. В пятницу вероятны новые денежные поступления.
Рак. В начале недели ваши деньги могут разойтись на мелкие приобретения, но это не повод для огорчения. Вторая половина недели будет удачной, так как есть большая вероятность получения прибыли, которая стабилизирует ваш бюджет.
Лев. Во вторник стоит серьезно обдумать идею нового делового партнерства, спешить не стоит, но и откладывать дело в долгий ящик тоже не надо. В выходные дни вероятны денежные поступления из источников, на которые вы раньше не рассчитывали.
Дева. Финансовое положение может значительно улучшиться. Возможно увеличение зарплаты или получение премии. Проявите щедрость, окажите помощь близким, сделайте им приятный и дорогой подарок. Отданное сейчас обещает вернуться сторицей.
Весы. Финансовое положение сейчас не слишком устойчивое, поэтому распоряжаться деньгами необходимо разумно, не впадая в расточительство. Возможны непредвиденные крупные расходы, которые опустошат ваш карман и поставят вас в достаточно сложное положение.
Скорпион. Можете не ограничивать себя в средствах. Уже в начале недели ваше финансовое положение изменится к лучшему. Так что в выходные можно не жалеть деньги и позволить себе поход в ресторан или недешевые билеты в театр на лучшие места.
Стрелец. На этой неделе вы будете склонны транжирить то, что было накоплено за значительное время. Не исключено, что вы преуспеете в этом нехитром деле. Но лучше, если рядом окажется тот, кто проявит здравомыслие и сможет вас остановить от неразумных трат.
Козерог. Во вторник и четверг вероятны новые денежные поступления. Риск иногда оправдывает себя, но все же будьте осторожнее, особенно в воскресенье. Этот день не способствует финансовой стабильности. На работе возможны трудности во взаимопонимании с коллегами. Проявите терпение.
Водолей. Во вторник есть реальный шанс приобрести замечательную вещь, о которой вы давно мечтали. Дела на работе будут идти успешно, если вы проявите инициативу и добросовестность. В субботу и воскресенье не транжирьте деньги, это может нанести серьезный урон вашему бюджету.
Рыбы. Вторник и среда могут принести удачу и выгодные приобретения, причем будут затрачены даже меньшие средства, чем вы предполагали. В четверг желательно не иметь при себе крупных сумм и обходить, по возможности, магазины стороной. Но уже в пятницу можно ждать новые денежные поступления.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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