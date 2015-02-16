Путин признал учение Льва Толстого неактуальным

Теория Льва Толстого о непротивлении злу силою сегодня не востребована на международной арене, заявил Владимир Путин. Гуманистические начала важны, но не все доросли до их понимания, сожалеет он. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Выступая в воскресенье на встрече с представителями ветеранских организаций, президент России Владимир Путин высказал сожаление по поводу того, что не все еще дошли до понимания важности гуманизма на уровне Льва Толстого, передает в свою очередь Интерфакс.

«Гуманные начала в воспитании молодежи очень нужны, без этого никуда, на гуманизме основана вся наша жизнь. Но мы понимаем, в каком мире мы живем, видим это, и, к сожалению, далеко не все еще дошли до уровня Льва Николаевича Толстого, когда его известная теория непротивления злу насилием могла бы приносить кому-то ощутимые плоды, особенно на международной арене», – сказал глава государства.

По его словам, «к сожалению, жизнь очень сложна и очень часто мы сталкиваемся с ее жесткими, если не сказать жестокими проявлениями – приходится бороться за свои интересы». «В этой связи, конечно, всегда были и будут востребованы люди, которые не только понимают это, но и готовы положить на алтарь Отечества и свою жизнь, и свое здоровье. А без понимания, зачем это нужно, и без понимания высокого смысла этого подвижничества, ничего не будет», – добавил Путин.

Он подчеркнул, что государство предпринимает определенные усилия для того, чтобы развернуть патриотическую работу. Вместе с тем он признал: «Что бы официальные власти ни делали – когда это пронизано официозом, к сожалению, часто не хватает того, что должно привести к хорошему результату».

«Знаете, чего не хватает? Искренности. Все это так часто получается кондово, казенно и не доходит до сердец людей», – заявил Путин. Обращаясь к ветеранам, он заметил, что патриотизм воспринимается совершенно по-другому, «когда этой работой занимаются такие люди, как вы, которые сами прошли через тяжелые испытания, сами через свое сердце это все пропустили».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.