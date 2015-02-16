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Путин признал учение Льва Толстого неактуальным

16 Февраля 2015, 10:12 | В России

Теория Льва Толстого о непротивлении злу силою сегодня не востребована на международной арене, заявил Владимир Путин. Гуманистические начала важны, но не все доросли до их понимания, сожалеет он. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Выступая в воскресенье на встрече с представителями ветеранских организаций, президент России Владимир Путин высказал сожаление по поводу того, что не все еще дошли до понимания важности гуманизма на уровне Льва Толстого, передает в свою очередь Интерфакс.

«Гуманные начала в воспитании молодежи очень нужны, без этого никуда, на гуманизме основана вся наша жизнь. Но мы понимаем, в каком мире мы живем, видим это, и, к сожалению, далеко не все еще дошли до уровня Льва Николаевича Толстого, когда его известная теория непротивления злу насилием могла бы приносить кому-то ощутимые плоды, особенно на международной арене», – сказал глава государства.

По его словам, «к сожалению, жизнь очень сложна и очень часто мы сталкиваемся с ее жесткими, если не сказать жестокими проявлениями – приходится бороться за свои интересы». «В этой связи, конечно, всегда были и будут востребованы люди, которые не только понимают это, но и готовы положить на алтарь Отечества и свою жизнь, и свое здоровье. А без понимания, зачем это нужно, и без понимания высокого смысла этого подвижничества, ничего не будет», – добавил Путин.

Он подчеркнул, что государство предпринимает определенные усилия для того, чтобы развернуть патриотическую работу. Вместе с тем он признал: «Что бы официальные власти ни делали – когда это пронизано официозом, к сожалению, часто не хватает того, что должно привести к хорошему результату».

«Знаете, чего не хватает? Искренности. Все это так часто получается кондово, казенно и не доходит до сердец людей», – заявил Путин. Обращаясь к ветеранам, он заметил, что патриотизм воспринимается совершенно по-другому, «когда этой работой занимаются такие люди, как вы, которые сами прошли через тяжелые испытания, сами через свое сердце это все пропустили».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Путин  лев толстой  политика  президент рф  литература 



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Комментарии

  • 810:51, 16.02.2015#

    Не по христиански! Зачем тогда на службы ходит - лицемерит??

  • Псевдоним10:12, 17.02.2015#

    Стоит сначала почитать библию и историю развития христианства (особенно израиля), чтоб понять, что даже убивать в интересах веры не возбраняется. Просто используются другие слова, но суть одна и та же.

  • Zade10:55, 16.02.2015#

    Это учение для внутреннего пользования. А гребаным америкосам - "Тополь" и "Булаву".

  • Dimon11:50, 16.02.2015#

    А не кажется ли вам "господин" Путин, что вы очень много на себя берете ? Не вам судить о таких классиках ! Вы возомнили себя всевышним ??? Очень зря ! Народ русский очень терпелив, но всему приходит конец. Вот тогда мы и увидим уровень Вашего образования, когда вас в портках в Сибирь погонят !!! Народ Русский это уже проходил ! Результат всегда был весьма плачевный для "возомнивших в себе всевышнего " !

  • Карбофос14:58, 18.02.2015#

    Зря ты полагаешь наивный что мы не следим за тобой.

  • vasya12:12, 22.02.2015#

    Карбофос: "Зря ты полагаешь наивный что мы не следим за тобой. "Кто бы сомневался. . . Не в традициях нашего Учреждения бросать своих граждан без присмотра. Тем более, что И-нет дает для этого прекрасную возможность. Думаю, любой кто здесь высказался, заносится в какой-то список, с плюсом или с минусом. А на иных, я так полагаю, и отдельная персональная папочка имеется.

  • Путин11:59, 16.02.2015#

    Не кажется!

  • Федя Ахуян18:30, 16.02.2015#

    Полагаю, это новое открытие Путлера следует применить в первую очередь к нему самому. Вольдемар Вольдемарович совершил в этом мире достаточно Зла для того, чтобы его собственное принудительное перемещение в сортир совершенно искренне выглядело воплощением высшей справедливости.

  • Федя Ахуян18:37, 16.02.2015#

    И кстати, Вова, не путай алтарь Отечества со своим троном. Ты и твои дружки - миллиардеры в первуюю очередь трясетесь за свое бабло, вешая лапшу на уши безмозглому быдлу. Иди зайди в районные поликлиники, да проедь по деревням, рыло рогатое. Хоть один твой рубль туда вложен? Все из народа налоги тянете, вурдалаки *уевы. По вам давно уже осиновый кол плачет!

  • vasya12:16, 22.02.2015#

    "вешая лапшу на уши безмозглому быдлу" - и успешно, между прочим, пипл хавает и прихваливает, за Солнцеподобного стоят горой.

  • grinli22:29, 16.02.2015#

    Кто такой ТОЛСТОЙ и кто такой. . . путин!?

  • Витус10:22, 19.02.2015#

    какая отвратительная. . рожа

  • Читающий08:34, 22.02.2015#

    Толстой - пятая колонна.

  • Не толерантный09:23, 22.02.2015#

    Господа неудачники и завистники! В ваших интересах сейчас заткнуться и свалить куда подальше от России. Когда закончится бардак с укропами и пендосами, то всех вас уродов мы обязательно найдем и накажем. Разумеется в рамках закона, который мы сами же и напишем.

  • 36215:09, 22.02.2015#

    Не толераст, право это возведенная в закон воля тупинских подельников, к которому ни ты скот, ни тем более весь народ, не имеют никакого отношения. Поэтому искать будут тебя и ноги вместе с руками отрывать тебе.

  • grinli17:16, 22.02.2015#

    Вот опять всплыло дерьмо. . . Да с кем вы тут останетесь без нас, истинных граждан, тупые ублюдки. Без нас ваша жизь пресратиться в сплошной кошиар- войну всех против всех.

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