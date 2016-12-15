www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.81 р. 100 JPY: 52.81 р.
EUR: 64.75 р. 10 CNY: 88.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Власти вступились за коллекторов

15 Декабря 2016, 17:00 | В России

Россияне рано расслабились

Законопроект, предполагающий дополнить Уголовный кодекс новой статьей 203, устанавливающей ответственность за превышение полномочий при возврате просроченных долгов, получил отрицательные отзывы Верховного суда и правительства РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Но несмотря на это, он может быть принят парламентариями в ходе голосования, которое, по словам одного из авторов документа — депутата Олега Нилова, состоится в середине 2017 года, пишут «Известия».

Проект закона предусматривает, что за превышение полномочий и распространение сведений, позорящих должника или его родственников, коллекторы должны получить наказание в виде штрафа размером до 1 млн рублей, ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет. Если подобные действия повлекли за собой уничтожение имущества или совершены группой лиц, то они наказываются заключением в тюрьму на срок до восьми лет. А в случае причинения тяжкого вреда здоровью должника наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.

В пояснительной записке говорится, что принятый в этом году 230-ФЗ, регулирующий деятельность коллекторов, предусматривает лишь административную ответственность. Однако коллекторы в ряде случаев наносят непоправимый вред имуществу и здоровью не только должников, но и членов их семей. Авторы инициативы заявляют о необходимости уголовно-правовой защиты прав и интересов граждан. По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать искоренению «кредитного насилия» в стране.

Однако Верховный суд и правительство РФ в своих отзывах на законопроект сошлись во мнении, что деяния, которые криминализируются в проектируемой ст. 203 Уголовного кодекса, уже и так квалифицируются по статьям УК об ответственности за преступления против жизни и здоровья. При этом в существующем законодательстве предусмотрено более мягкое наказание. Например, за самоуправство и умышленное уничтожение или повреждение имущества — лишение свободы на срок до пяти лет, а не до восьми.

— Вводить значительно более строгую ответственность, руководствуясь только критерием профессиональной деятельности виновного, не наделенного властными полномочиями, представляется нецелесообразным, — говорится в официальном отзыве Верховного суда.

Депутат Олег Нилов рассказал «Известиям», что, несмотря на отрицательные заключения Верховного суда и правительства РФ, есть большие шансы, что закон будет принят.

— Заключения могут быть какими угодно. Я в рамках последней избирательной кампании заключение получил от людей: 90% со мной согласны. Взысканием долгов должны заниматься банки, суды и приставы. А микрофинансовые организации и коллекторские агентства нужно запретить. Ужесточение уголовного наказания — первый шаг к этой цели, своего рода «намордник» для коллекторов, — говорит депутат.

По его словам, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен комиссиями Государственной думы, а окончательно его судьба решится в ходе голосования парламентариев в середине 2017 года.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин рассказал «Известиям», что ужесточение уголовной ответственности в отношении коллекторов не повлияет на количество недобросовестных взыскателей.

— НАПКА поддерживает борьбу с хулиганами на рынке. Сейчас они чувствуют себя совершенно безнаказанно. Но у государства уже есть возможности, чтобы бороться с ними, другой вопрос, что эти возможности не используются, — говорит Борис Воронин.

По его словам, в основном злостные нарушители закона о взыскании — вышибалы долгов из микрофинансовых организаций (МФО). В НАПКА периодически поступают жалобы от граждан, из которых следует, что такие организации используют автоматические информационные системы, в которые «зашиты» оскорбления и угрозы в адрес должников.

— По факту поступления к нам таких жалоб мы обращаемся в Генпрокуратуру. И в ряде случаев видим абсолютно непробиваемую позицию государственных органов, которые не хотят внимательно разбираться с организациями, которые откровенно нарушают закон, — говорит Борис Воронин. Он отмечает, что МФО оправдываются тем, что просто выдают займы, а сбором долгов не занимаются. Хотя легко можно доказать обратное, если по SMS-сообщению с угрозами, которое пришло должнику, определить оператора связи и узнать, с кем у него заключен договор.

— Если нарушители закона будут реально получать то, что заслужили, то и наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет будет достаточно, чтобы навести порядок на рынке взыскания, — полагает Борис Воронин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ипотека  долг  статья  Верховный суд  иск  процентная ставка  кредит  банк  УК  суд  коллектор 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru