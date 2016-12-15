Власти вступились за коллекторов

Россияне рано расслабились

Законопроект, предполагающий дополнить Уголовный кодекс новой статьей 203, устанавливающей ответственность за превышение полномочий при возврате просроченных долгов, получил отрицательные отзывы Верховного суда и правительства РФ, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Но несмотря на это, он может быть принят парламентариями в ходе голосования, которое, по словам одного из авторов документа — депутата Олега Нилова, состоится в середине 2017 года, пишут «Известия».

Проект закона предусматривает, что за превышение полномочий и распространение сведений, позорящих должника или его родственников, коллекторы должны получить наказание в виде штрафа размером до 1 млн рублей, ограничение или лишение свободы на срок до четырех лет. Если подобные действия повлекли за собой уничтожение имущества или совершены группой лиц, то они наказываются заключением в тюрьму на срок до восьми лет. А в случае причинения тяжкого вреда здоровью должника наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы.

В пояснительной записке говорится, что принятый в этом году 230-ФЗ, регулирующий деятельность коллекторов, предусматривает лишь административную ответственность. Однако коллекторы в ряде случаев наносят непоправимый вред имуществу и здоровью не только должников, но и членов их семей. Авторы инициативы заявляют о необходимости уголовно-правовой защиты прав и интересов граждан. По их мнению, принятие законопроекта будет способствовать искоренению «кредитного насилия» в стране.

Однако Верховный суд и правительство РФ в своих отзывах на законопроект сошлись во мнении, что деяния, которые криминализируются в проектируемой ст. 203 Уголовного кодекса, уже и так квалифицируются по статьям УК об ответственности за преступления против жизни и здоровья. При этом в существующем законодательстве предусмотрено более мягкое наказание. Например, за самоуправство и умышленное уничтожение или повреждение имущества — лишение свободы на срок до пяти лет, а не до восьми.

— Вводить значительно более строгую ответственность, руководствуясь только критерием профессиональной деятельности виновного, не наделенного властными полномочиями, представляется нецелесообразным, — говорится в официальном отзыве Верховного суда.

Депутат Олег Нилов рассказал «Известиям», что, несмотря на отрицательные заключения Верховного суда и правительства РФ, есть большие шансы, что закон будет принят.

— Заключения могут быть какими угодно. Я в рамках последней избирательной кампании заключение получил от людей: 90% со мной согласны. Взысканием долгов должны заниматься банки, суды и приставы. А микрофинансовые организации и коллекторские агентства нужно запретить. Ужесточение уголовного наказания — первый шаг к этой цели, своего рода «намордник» для коллекторов, — говорит депутат.

По его словам, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен комиссиями Государственной думы, а окончательно его судьба решится в ходе голосования парламентариев в середине 2017 года.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин рассказал «Известиям», что ужесточение уголовной ответственности в отношении коллекторов не повлияет на количество недобросовестных взыскателей.

— НАПКА поддерживает борьбу с хулиганами на рынке. Сейчас они чувствуют себя совершенно безнаказанно. Но у государства уже есть возможности, чтобы бороться с ними, другой вопрос, что эти возможности не используются, — говорит Борис Воронин.

По его словам, в основном злостные нарушители закона о взыскании — вышибалы долгов из микрофинансовых организаций (МФО). В НАПКА периодически поступают жалобы от граждан, из которых следует, что такие организации используют автоматические информационные системы, в которые «зашиты» оскорбления и угрозы в адрес должников.

— По факту поступления к нам таких жалоб мы обращаемся в Генпрокуратуру. И в ряде случаев видим абсолютно непробиваемую позицию государственных органов, которые не хотят внимательно разбираться с организациями, которые откровенно нарушают закон, — говорит Борис Воронин. Он отмечает, что МФО оправдываются тем, что просто выдают займы, а сбором долгов не занимаются. Хотя легко можно доказать обратное, если по SMS-сообщению с угрозами, которое пришло должнику, определить оператора связи и узнать, с кем у него заключен договор.

— Если нарушители закона будут реально получать то, что заслужили, то и наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет будет достаточно, чтобы навести порядок на рынке взыскания, — полагает Борис Воронин.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.