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Сегодня вспоминаем погибших журналистов Приморья
15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, сообщает деловая газета «Золотой Рог». День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, учрежден в 1991 году по решению Союза журналистов России и отмечается в России 15 декабря.
За последние два года, как сообщили в Союзе журналистов России трагический список погибших российских журналистов, не пополнился новыми именами, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
"Мы рады, что трагический список в 2015 и 2016 годах не пополнился новыми именами. Мы верим, что сумеем узнать правду о каждом, поддержать каждую семью, и сохранить уникальный голос каждого в материалах сборника, который мы составляем", — говорится в сообщении, размещенном на сайте Союза журналистов России.
В трагическом списке Союза с 1990 года более 360 имен — "тех, кто погиб, освещая конфликты или контртеррористические операции, и тех, кто был застрелен или взорван в мирное время, пропавших без вести, умерших при невыясненных до конца обстоятельствах, знакомых миллионам телезрителей и известных только читателям районной газеты".
«Журналисты – это не просто профессия, а призвание в служении обществу и правде, верности читателю. Журналисты на протяжении многих лет продолжают оставаться ушами и глазами общества, и призывает к справедливости и совести», - говорится на сайте СЖР.
К сожалению, в трагическом списке есть имена и владивостокских журналистов, Деловая газета «Золотой Рог» постаралась вспомнить их.
Сергей Чечуго – 22-летний журналист трагически погиб в конце декабря 1998 года. Несколько лет работал в деловой газете "Золотой Рог" политическим обозревателем. Его тело было обнаружено на проезжей части пр-та 100-летия, а портфель с документами пропал...
Олег Сиденко - учредитель радио «Новая волна» был убит взрывом 25 июня 2002 года. Как сообщалось во многих релизах убийство несло заказной характер. После его смерти радио еще проработало 3 года и закрылось в 2005 году.
Фарит Уразбаев - оператор телерадиокомпании «Владивосток» погиб 19 марта 2004 года. Его тело было найдено в Ленинском районе Владивостока. Как следует из сводки происшествий краевого УВД, тело обнаружено "без признаков насильственной смерти". Однако, губернатор Приморского края Сергей Дарькин поручил приморскому УВД взять под особый контроль расследование гибели.
Владислав Захарчук - погиб при пожаре в редакции газеты «Арсеньевские вести» 4 января 2009 года. По мнению редактора газеты, имел место поджог редакции. Ни какие официальные источники — это мнение не подтвердили.
Иван КРЫШАН, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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