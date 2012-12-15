В России предлагается сделать публичными данные о зарплатах госслужащих

Общественная палата РФ для эффективной борьбы с коррупцией предлагает сделать публичной и открытой информацию о распределении бюджетных средств, зарплат госслужащих и ввести систему открытого публичного конкурсного назначения на посты в органах исполнительной власти.

Согласно проекту доклада ОП об эффективности проводимых в России антикоррупционных мероприятий в этом году, "необходимо ввести практику обязательности публичного раскрытия информации, касающейся распределения бюджетных средств, зарплат госслужащих, высшего менеджмента госкорпораций".

Кроме того, в ОП предлагают закрепить на законодательном уровне обязательное участие институтов межведомственного, парламентского и общественного контроля в принятии решений по распоряжению государственным имуществом и расходованию бюджетных средств, а также ввести систему открытого публичного конкурсного назначения на посты в органах исполнительной власти.

Общественники считают необходимым использовать потенциал гражданского общества для формирования и реализация кадровой политики на государственной службе, которая бы способствовала приему и закреплению в органах власти квалифицированных и честных людей.

В докладе предлагается также внести изменения и дополнения в законодательство о государственной службе с целью создания системы действенного контроля за расходами чиновников, причем не только на основе ими заявленных данных, но и полученных из иных источников, в том числе — в ходе общественных проверок.

По мнению членов ОП, необходимо очистить органы государственной власти, профессиональные сообщества врачей, учителей и преподавателей от тех лиц, кто уже был уличен в коррупции, ввести для них своего рода запрет на профессию. Также они считают необходимым предусмотреть меры ответственности должностных лиц и органов власти, в том числе и правоохранительных, за игнорирование сообщений граждан, материалов средств массовой информации о коррупции, пишет РИА Новости.