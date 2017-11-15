Составлен рейтинг книг для хорошего настроения

Книги, представленные в рейтинге, помогут поднять настроение, забыть о горестях и с новыми силами направят вас на светлую сторону жизни

Что такое хандра и депрессия? По мнению ученых это заболевание, относящееся к психологическим заболеваниям, то есть заболеванию души и упадку сил. В наше время, когда уровень жизни настолько превысил обыденную скорость прошлых лет, и каждый борется за свое благополучие, каждый из нас время от времени впадает в уныние и надуманную меланхолию. Сил практически ни на что не остается, а еда и привычная глюкоза бодрит уже не так как ранее, на помощь нам приходит книга.

«Книга — такое же явление жизни, как человек, она — тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком», так утверждал русский писатель Максим Горький, и с этим сложно не согласиться. Книга не что иное, как пища для ума и для души, поэтому накормим душу добрыми и светлыми книгами, и тогда жизнь предстанет нам в новом, еще более ярком свете!

Книги, представленные в рейтинге, помогут поднять настроение, забыть о горестях и с новыми силами направят вас на светлую сторону жизни.

1. "Наивно. Супер" - Эрленд Лу

(Переживания молодого юноши после окончания университета, его стремления и выбор пути, все это расслабит вас и поможет задуматься над вашей жизнью в целом)

2. "Манюня" - Наринэ Абгарян

(Сборник рассказов о жизни двух детей и о их «особо важных проблемах» и приключениях.)

3. "Говорящая собака" - Марк Барроуклифф

(Говорящий пес- гуру позитивной жизни, научит вас беззаботной радости и развлечет несколькими шутками.)

4. "Большая телега" - Макс Фрай

(Необычный путеводитель по звездам укажет вам самые неожиданные города Европы со своим колоритом и уютом)

5. "Ежевичное вино" - Джоанн Харрис

(Подарит вам душевные, яркие воспоминания детства на юге Франции, с солнечными бликами и теплым послевкусием ежевичного напитка)

6. "Богиня на кухне" - Софи Кинселла

(Жизнь железной леди, потерявшей место гения юриспруденции, и становление ее на путь экономки)

7. "Сантехник, его кот, жена и другие подробности" - Слава Сэ

(Сборник юмористических рассказов об отце скромного, но такого счастливого семейства)

8. "Рождество и красный кардинал" - Фэнни Флэгг

(Прекрасная новогодняя сказка, которая заставит вас растрогаться и поверить в настоящее волшебство и доброту).

Подготовила Елена Хлоева по материалам Readrate.com



Газета «Золотой Рог», Владивосток.