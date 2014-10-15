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В России начинается новый земельный передел
Власти поведали, как будут уточнять границы земельных участков в рамках начинающихся в стране массовых комплексных кадастровых работ
Половина земельных участков в России не имеет точного описания границ. Отсюда конфликты между соседями и необходимость перед продажей участка проводить кадастровые работы за свой счет, чтобы уточнить границу. Теперь это будут делать на бюджетные деньги муниципалитеты.
И не по отдельным владениям, а сразу по всем участкам одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. При возникновении споров соседям помогут уладить дело без судебного разбирательства. Заодно государство «увидит» все самовольные постройки.
Все это будет происходить в ходе так называемых комплексных кадастровых работ. Законопроект о них подготовило Минэкономразвития. В ближайшее время он будет рассмотрен во втором чтении в Госдуме. «РГ» о грядущем массовом уточнении границ земельных участков рассказал заместитель министра экономического развития РФ Павел КОРОЛЕВ.
- Павел Эдуардович, у 29 миллионов участков нет точного описания границ. Откуда такое огромное количество?
- У нас кадастровый учет носит заявительный характер, и законодательство допускает в ряде случаев (например, «дачная амнистия») оформление прав на участки без точного описания их границ. Отсюда такой массовый огрех, как пересечение границ.
Через 15 лет после проведения кадастровых работ спорная граница участка будет считаться согласованной.
- Как законопроект предлагает исправить ситуацию?
- Поскольку неточно описанные границы - явление массовое, решать проблему надо не точечно по каждому участку, а комплексно - по всем участкам одного или нескольких смежных кадастровых кварталов. Если уточнять границы сразу нескольких десятков, а может быть, и сотен участков, то, во-первых, в расчете на один участок получается расходов гораздо меньше, а во-вторых, будет значительно меньше и кадастровых ошибок.
- Очевидно, что это огромная работа. Кто ею будет заниматься?
- Муниципалитеты, а в городах федерального значения - региональные власти. Они будут выступать заказчиками работ, а исполнителей станут отбирать по конкурсу. Кадастровый инженер, с которым будет заключен контракт, обязан оповестить правообладателей о начале кадастровых работ. Их результатом должна стать карта-план территории, на которой будут зафиксированы четкие границы участков. И эта карта будет доступна всем правообладателям.
Никто не собирается обязывать, заставлять муниципалитеты выделять средства на комплексные кадастровые работы или проводить их на всей территории сразу. Речь только о том, чтобы дать органам самоуправления право на финансирование массового уточнения описаний земельных границ.
При проведении комплексных кадастровых работ неизбежно возникнут конфликты между правообладателями смежных участков. Станет ясно, что забор стоит не так, как должен бы с точки зрения одного из соседей.
Хуже, когда эти споры возникают в индивидуальном порядке. Проблема «неправильного» забора, если для нее в данном конкретном случае есть предпосылки, все равно возникнет - пусть не сразу, а на втором или третьем собственнике, при переходе участка из рук в руки. Это мина замедленного действия, которая рано или поздно сработает. Поэтому лучше решить эту проблему заранее при участии государства и в публичном формате.
Но совсем не обязательно, что после проведения комплексных кадастровых работ придется двигать забор. Даже напротив, в подавляющем большинстве случаев это будет уточнение геодезических координат земельного участка, чисто техническая работа. Только в нескольких случаях из ста теоретически возможны какие-то споры. И тут важно дать возможность разрешить их, не доводя дело до суда.
- Как?
- Комплексные кадастровые работы будут сопровождаться созданием согласительной комиссии под председательством главы городского округа или поселения либо главы муниципального района.
И если правообладатель не согласен с тем, как в итоге меняется граница его участка, он вправе заявить об этом комиссии, представить соответствующие документы в подкрепление своей позиции, наконец, провести новые кадастровые работы, но уже за свой счет.
- А если договориться все же не удастся?
- Тогда на карте-плане территории граница фиксируется как спорная. И дальше правообладатели могут либо судиться, либо оставить все как есть. В последнем случае через 15 лет спорная граница в том виде, как она была установлена при проведении комплексных кадастровых работ, будет считаться согласованной. 15 лет - это срок приобретательной давности, установленный Гражданским кодексом.
- А что будет с постройками, на которые не были оформлены права собственности? С несуществующими по документам домами, банями, сараями и гаражами?
- Они будут поставлены на кадастровый учет, если права на такие объекты считаются ранее возникшими или сами объекты считаются ранее учтенными. А если это самовольная постройка, то это нарушение будет выявлено со всеми вытекающими санкциями в отношении хозяина участка.
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См. еще статью на тему комплексных кадастровых работ:http://trufanov-72. narod. ru/publ/stati/kompleksnye_kadastrovye_raboty_ili_zemelnyj_peredel/1-1-0-3 .