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В России собираются продлить обучение в школе на год

15 Августа 2018, 17:51 | В России

Тем временем, страны одна за другой отказываются от домашних заданий, которые крайне негативно сказываются на здоровье детей

В нижней палате парламента считают, что срок обучения в российских школах нужно увеличить с 11 до 12 лет. Это позволит сконцентрироваться на профессиональной ориентации детей. С таким заявлением выступил депутат Василий Власов.

Для обсуждения инициативы после выхода Госдумы из отпуска народные избранники собираются провести «круглый стол» с участием экспертного сообщества.

«Будем настаивать на том, чтобы обучение с профориентацией сделать в школе. В данном случае — возможный 12-й класс. Либо, возможно, как альтернативу мы будем рассматривать — оставить 11 классов, просто 10 классов будут по обычной программе, традиционной, а 11-й класс сделать профориентационным», — добавил Власов.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проекте ранней профориентации «Билет в будущее» в конце февраля 2018 года. Школьники с 6 класса начнут выбирать будущую профессию уже с 1 сентября этого года.

Между тем, стран, в которых отменяют домашние задания для школьников, становится все больше. Так, Министерство образования Израиля издало циркуляр к началу нового учебного года. Учителям младших классов рекомендуется не давать задания на дом. Вместо этого младших школьников необходимо мотивировать, чтобы во второй половине дня они больше читали художественной литературы. Если школы все же решат давать домашние задания, они не должны быть большими.

Циркуляр предусматривает значительное сокращение масштаба выполняемых заданий, чтобы дети могли иметь больше свободного времени для прогулок, занятий в кружках и, опять же, чтения. Как сообщает, israelinfo, ограничение для домашнего задания для первого класса — 10 минут, в шестом это время увеличится до часа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: образование  химия  английский  математика  урок  ЕГЭ  школа  минобр  физика  Русский  учебник  домашнее задание 



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