На российских дорогах появится новый знак

Министерство транспорта разработало поправки в Правила дорожного движения: вводятся новые знаки. Они запретят въезд в определенные зоны машин, которые не отличаются экологичностью, пишет «РГ».

Сами знаки просты. Информационная табличка, которая будет вешаться под знаком "кирпич", говорит, что под него запрещено въезжать машинам, экологический класс которых ниже того, что нарисован на знаке, например, "4" в зеленом кружке. Также добавится разновидность зональных знаков. Они запретят движение неэкологичных машин не на конкретной улице, а в целой зоне - например, микрорайоне. На них будет изображен автомобиль той категории, которой касается запрет, а ниже - экологический класс. Если изображен грузовик, а ниже в зеленом кружке написана цифра "3", то в эту зону запрещено въезжать именно грузовикам, экологический класс которых ниже Евро 3. Если нарисована легковушка с той же цифрой, то запрещено въезжать всем машинам ниже этого класса. В минтрансе считают, что эти новые знаки помогут местным администрациям бороться с "грязными" автомобилями. Ведь организацией дорожного движения занимаются именно местные власти.

Напомним историю вопроса. Правительство Москвы предложило ограничить въезд в центр города машинам, выбросы которых сильно загрязняют окружающую среду. Но просто так, одним распоряжением руководства города, эту проблему не решить. Ведь Правила дорожного движения едины на всей территории России. А значит, надо вносить изменения в них. Тем более что столица уже столкнулась с судебными исками по поводу некоторых своих инициатив. Например, таких как запрет въезда в центр города автомобилей, грузоподъемность которых более тонны. При этом повесили знаки 3.11, или "кирпичи" с информационными табличками 8.11. Однако знаки 3.11, согласно правилам, ограничивают движение автомобилей, общая масса которых выше, чем указанная на знаке. А информационные таблички говорят о разрешенной максимальной массе автомобиля. Ни тот ни другой знак никаким образом не ограничивает грузоподъемность машины. Или другой вариант: попытались разрешить бесплатную парковку на платных местах только в воскресные дни. Но такой таблички в Правилах дорожного движения тоже нет. Есть табличка, которая обозначает выходные и праздничные дни, есть табличка, которая говорит о буднях. А вот на конкретный день недели табличек не предусмотрено. Поэтому правительство Москвы решилось на вполне логичный шаг. Если запрещать въезд неэкологичного транспорта, то надо сначала внести изменения в Правила дорожного движения и узаконить знак, который будет регулировать эту проблему.

И поэтому обратилось со своим предложением в минтрас. Как рассказал нашему корреспонденту источник в ГАИ, у этого ведомства сложное отношение к такому предложению. Экологический класс начал присваиваться автомобилям недавно. Поэтому 50 процентов транспорта на дорогах страны, просто не имеет этого класса. Непонятно, считать ли нарушением въезд под знак, который запрещает передвижение на некоей территории автомобилей классом ниже Евро 2, если автомобиль не имеет класса?

Если судить по статистике ГИБДД, то по итогам 2013 года в стране зарегистрировано более 53 миллионов транспортных средств. Из них более 18 миллионов старше 15 лет. Тогда об экологических классах и слыхом не слыхивали. Еще 7 миллионов - старше 10 лет. Только в этом году вступили в силу требования по допуску на рынок автомобилей классом не ниже Евро 5. В прошлом году эти требования ограничивались Евро 4. Несложно представить себе, какую долю в общем транспортном потоке занимают эти машины.

Кроме того, несмотря на то, что в России регулярно поднимаются требования к экологичности самих автомобилей, требования к экологичности топлива заметно отстают. И причина не в том, что нефтезаводы не умеют делать топливо высокого класса, а в том, что половина потребителей пользуется бензином, соответствующим Евро 0. Некоторые машины просто не смогут завестись на экологичном нефтепродукте. В Европе требования к экологичности популярны. В Германии подобные знаки применяются часто. С выявлением нарушителей тоже нет проблем. Экологический класс машин известен, а на техосмотре этот автомобиль получает соответствующую цветную наклейку.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.