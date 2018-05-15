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Бизнес-гороскоп: Весам придется всю неделю всё взвешивать
Гороскоп на неделю с 15 по 20 мая
ОВЕН. Финансовое положение стабильно, можно вздохнуть спокойно и немного сбавить темп работы, иначе не избежать перегрузок. Хорошо бы расслабиться в выходные. Хотя могут поступить интересные предложения от деловых партнеров. Возможны удачные переговоры о кредитах.
ТЕЛЕЦ. Похоже, на работе назревают перемены и попытки поделить власть. Старайтесь сохранять спокойствие и нейтралитет. Вторник - не лучший день для крупных покупок и приобретений. В среду возможны определенные финансовые проблемы. Запланированные покупки будут удачны в субботу.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас могут больше обычного занимать финансовые вопросы, но все уладится наилучшим образом. У вас появится новая творческая подработка, которая позволит реализовать давние идеи. Сейчас вполне уместно общаться с начальством по поводу увеличения зарплаты. В середине недели вас может ожидать премия за хорошую работу.
РАК. Неделя нестабильна в финансовом плане, но скоро вы получите прибыль, не говоря уже о бесценном опыте. Ваша квалификация повысится, и это скажется на зарплате. Вторая половина недели окажется спокойнее первой.
ЛЕВ. В середине недели вам могут вернуть старый долг, о котором вы уже и думать забыли. В среду возможны новые финансовые поступления. Однако не исключены и определенные проблемы с партнерами по бизнесу. Достичь взаимопонимания будет сложно. Суббота и воскресенье благоприятны для крупных приобретений.
ДЕВА. Учитывая интересы коллег по работе, не забывайте и о своих заслугах, иначе есть возможность в среду и в четверг остаться без денег из чувства солидарности. А на этой неделе деньги вам понадобятся. И в первую очередь на детей…
ВЕСЫ. В понедельник будьте особенно осторожны с финансовыми обещаниями, их будет непросто выполнить. В пятницу дела, связанные с недвижимостью, могут подвинуться в положительную сторону. Звезды предупреждают, что сейчас не время менять работу.
СКОРПИОН. Вас порадует стабилизация положения в финансовой сфере - за счет роста зарплаты либо дополнительных источников дохода. Вы сумеете показать начальству свои лучшие деловые качества и таланты. В пятницу вероятны крупные денежные поступления.
СТРЕЛЕЦ. Доходы на этой неделе останутся средними. Впрочем, вы сумеете неплохо заработать, если не будете лениться. Придется приложить дополнительные усилия, чтобы добиться успеха.
КОЗЕРОГ. В тонкостях сложившейся финансовой ситуации могут разобраться только профессионалы, а если вы таковым не являетесь, лучше не и не браться. Сейчас не время для начала ремонта или покупки автомобиля в кредит.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь собраться и быть внимательнее, вам, похоже, предстоят достаточно напряженные деловые поездки. В среду и четверг не стоит обострять отношения с начальством, постарайтесь не опаздывать на работу.
РЫБЫ. Финансовые поступления незначительны, но стабильны. В первой половине недели не поддавайтесь авантюрным предложениям, будьте осторожнее с чужими деньгами и бумагами. Во вторник вам, похоже, предстоит готовить отчет о проделанной работе. Четверг - оптимальный день для покупок, а вот на субботу приобретений лучше не планировать.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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