Медведев предложил поднять пенсионный возраст чиновникам и депутатам

Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев дал поручение Минтруду России по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета Правительства о результатах деятельности в 2014 году, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщает пресс-служба кабмина, в частности, ведомству поручено проанализировать возможность увеличения пенсионного возраста лицам, замещающим государственные должности или исполняющим полномочия члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Также Минтруд проработает вопросы приостановления пенсионного обеспечения на период работы в соответствующих органах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.