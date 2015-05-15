Названы города, которые исчезнут с планеты Земля к концу века

Ученые из США после проведенного исследования, смогли назвать города, которые к концу века могут исчезнуть с планеты Земля. В общей сложности названы семь населенных пунктов, которые уже через 85 лет могут перестать существовать. В списке оказались Сан-Франциско, Детройт, Венеция, Мехико, Тибукту, Неаполь и… Иваново, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал Informing.

В ходе своей работы американские ученые тщательно проанализировали инфраструктуры населенных пунктов, социальные особенности и географическое положение.

Каждый из семи городов по разным причинам попал в этот список "на выбывание". К примеру, Венеция постепенно уходит под воду. Мехико может оказаться под землей, поскольку расположен на дне высохшего озера.

Иваново оказался в списке по причине того, что в "городе невест" слишком мало представителей сильного пола, что сказывается на рождаемости. Кроме того, причиной является нехватка рабочих мест и переезд молодежи в более крупные города.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.