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Верховный суд назвал день "Х"
Вступило в силу постановление пленума Верховного суда России, который называет важную дату: 1 сентября 2023 года. В этот день по сути сгорят все долги и претензии по сделкам (например, по продаже квартир), возникшие до сентября 2013 года. Тот, кто не успеет подать в суд до назначенного срока, потеряет право судиться и требовать свое по давнему делу. Ведь теперь закон ввел более жесткие сроки давности по гражданским спорам в судах.
«С 1 сентября 2013 года в Гражданском кодексе появилось положение, согласно которому срок исковой давности не может превышать 10 лет со дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен», - поясняет «РГ» адвокат Вячеслав ГОЛЕНЕВ.
В первую очередь новые правила касаются финансовых долгов и сделок.
Например, если человек 15 лет назад купил квартиру, эту сделку уже ни один суд не сможет признать недействительной: время спорить прошло.
Точнее так: после 1 сентября 2023 года иски по сделкам по продаже квартир, совершенным более 10 лет назад, приниматься не будут. Но пока этот день не пришел, возможны некоторые варианты.
Тема, как считать сроки исковой давности, достаточно сложна. Для простого человека это сущая головоломка. Зато юристы любят взахлеб рассуждать, в какой категории дел надо применить такой-то срок, а в какой - такой-то.
Неопределенности добавляли прежние правила, когда отсчет срока исковой давности начинался с момента, как лицо узнало о нарушении своего права. Получалось, что некто мог опомниться через десятилетия и сказать, мол, узнал только что.
Сейчас стало больше четкости, что должно добавить стабильности в наши отношения. Есть общий срок давности - 3 года - и предельный - 10 лет.
Что это означает? Если с того момента, как появились претензии (например, человек перестал платить долги по договору), не прошло трех лет, то иск принимается без проблем. Если же с того момента, как у истца начались проблемы, прошло от трех до десяти лет, то уже нужны дополнительные обоснования, почему иск подается так поздно. После того как минет десять лет, иск вообще не примут.
Когда речь идет о расписке, то срок исковой давности начинает течь на следующий день после указанной даты, когда человек должен вернуть долг.
Допустим, если согласно расписке человек должен отдать долг до 17 февраля 2017 года, то на следующий день (18 февраля) начнет течь трехлетний срок, когда иск к должнику примут без дополнительных вопросов.
Если же кредитор обратился в суд на пятый или шестой год, то должник вполне спокойно может отбиться от претензий одним только заявлением о пропуске срока исковой давности.
Так и надо написать в суд: заявляю о пропуске срока исковой давности. По словам юристов, истцу в таком случае потребуются какие-то очень веские аргументы, чтобы начать процесс. «По обязательствам, срок исполнения которых не определен, срок исковой давности начинает течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении обязательства, - говорит Вячеслав Голенев. - При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства».
Иными словами, тот, кто дал в долг «до востребования», теперь не может сидеть и ждать вечно. В течение десяти лет он должен предъявить требования о возврате денег. Иначе долг сгорит. Но такое правило распространяется на бессрочные расписки, выданные после 1 сентября 2013 года.
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