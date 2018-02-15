Суд без повесток и объяснений

В России обнародованы планы судебной реформы

Верховный суд предложил упростить и ускорить рассмотрение гражданских и административных дел - судьям разрешат не писать мотивировочную часть решения, а граждане будут обязаны сами узнавать даты слушаний и представлять доказательства, пишет РБК.

ВС внес на рассмотрение Госдумы проект поправок в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы, а также в Кодекс административного судопроизводства (КАС). Поправки призваны ускорить и упростить для судов производство по самым многочисленным категориям дел и оптимизировать судебную нагрузку. Изменения носят «глобальный» характер, сказал РБК полномочный представитель Госдумы в ВС Николай БРЫКИН.

В частности, Верховный суд предлагает разрешить судьям не писать мотивировочную часть решений, а также запретить гражданам без высшего юридического образования участвовать в судах в качестве представителей. Кроме того, с суда снимут обязанность уведомлять стороны о движении дела - граждане должны будут сами узнавать даты слушаний. Доказательства в поддержку своей позиции стороны должны будут представлять в сжатые сроки.

Также в КАС появятся новые главы, посвященные процедуре признания материалов, опубликованных в интернете, экстремистскими или запрещенными к распространению.

Сжатые сроки

В 2016 году суды общей юрисдикции рассмотрели более 17 млн гражданских или административных дел, что почти на четверть больше, чем двумя годами ранее. Арбитражные суды рассмотрели порядка 1,5 млн дел, и это на 14% больше, чем в 2014 году. За последние три года объем финансирования Судебного департамента при Верховном суде вырос на 26%, приводят статистику авторы проекта.

Задача поправок - установить единые правила рассмотрения гражданских, арбитражных, административных дел, чтобы повысить «эффективность защиты прав граждан и оптимизировать судебную нагрузку», сказал РБК Брыкин. Суть предложений Верховного суда можно свести к сокращению количества времени, которое суды тратят на рассмотрение дел, и облегчению их работы, сказал в беседе с РБК адвокат Максим КРУПСКИЙ, участвующий в антикоррупционной экспертизе документа.

Так, ВС предлагает ограничить сроки, в которые стороны могут предоставить суду тот или иной документ или доказательство. «У суда появляется право свободно загонять стороны в определенные сроки. И совершенно непонятно, что делать, если это доказательство в установленный срок представить невозможно», - говорит Крупский.

Еще одно новшество в том, что участники процесса должны будут сами выяснять дату и время заседаний и следить за движением дела; суд снимает с себя обязанность рассылать повестки. «Это чрезмерное обременение граждан, многие из которых живут в отдаленных регионах, деревнях. У них не только интернет, но и телефонная связь не всегда есть», - заметил адвокат.

Немотивированные решения

ВС предлагает освободить судей от обязанности составлять мотивировочную часть решений по гражданским и административным делам. В большинстве случаев мотивировка сторонам вовсе не нужна, убеждены в Верховном суде. Обычно участники процесса хотят ознакомиться с аргументами суда, если хотят обжаловать решение, но это происходит лишь в 11,5% случаев, указывают в ВС. При этом не более 2% судебных решений оказываются отменены или изменены в апелляционной инстанции. Остальные 98% остаются без изменений.

«На изготовление мотивированного решения судья тратит до пяти рабочих дней, а расходы федерального бюджета на один день работы судьи составляют в судах общей юрисдикции 23 990 руб., а в арбитражных судах 25 210 руб.», - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Написание судебного решения в полном объеме в ВС называют «дорогостоящей и трудозатратной» процедурой.

По умолчанию все решения по гражданским делам «будут состоять из вводной и резолютивной частей», а в полном объеме они будут изготавливаться «только по заявлению участвующих в деле лиц, их представителей, в случае подачи апелляционной жалобы», либо по инициативе самого суда, говорится в пояснительной записке. Обязательно мотивироваться будут только решения по делам, связанным с защитой прав детей, пенсионных прав, выселением граждан из жилых помещений, банкротством и некоторыми другими категориями споров.

Судья первой инстанции, огласив резолютивную часть решения, будет обязан разъяснить сторонам порядок запрашивания мотивировки, отметил в беседе с РБК Крупский: «Это непривычно. Но глобально мне кажется, что гарантии прав участников процесса не нарушаются».

Однако в апелляционной и кассационной инстанциях возможности запросить мотивировку для сторон не предусмотрено, обратил внимание адвокат: «В законе существует базовое требование к судебному решению - оно должно быть обоснованным. Как можно проверить его на предмет обоснованности, если мы не знаем мотивов суда?».

Профессиональные юристы

Также в проекте предлагается ограничить круг людей, которые могут представлять интересы сторон в гражданском и арбитражном процессах: если сейчас таким правом обладают все дееспособные лица, то в случае принятия поправок им будут наделены только профессиональные юристы. Это нужно для «обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь, а также для повышения качества такой помощи», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такие же требования к представителям уже около двух лет действуют в области административного судопроизводства. Ранее права людей в судах нередко отстаивали общественные представители - например, сотрудники НКО. «Большинство общественных организаций сейчас нанимают юристов для судебных дел. Ситуации, в которых не юристы представляют заявителей, скорее исключение, чем правило», - рассказал РБК юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл КОРОТЕЕВ. Однако, по его словам, ситуация, когда не имеющий юридического образования заявитель может выступать в суде сам, но не может назначить себе представителя не юриста, «абсурдна и бессмысленна».

Дела о запрещенных материалах

В документе также есть проект двух новых глав, которые предлагается внести в Кодекс административного судопроизводства: они посвящены судопроизводству по искам о признании экстремистскими или запрещенными материалов, опубликованных в интернете. Это попытка «устранить процедурную неразбериху, существующую в этой сфере в настоящее время», пояснил в беседе с РБК правовой аналитик международной правозащитной группы «Агора» Дамир ГАЙНУТДИНОВ. По его словам, сейчас решения о запрете материалов принимаются в самом разном порядке: «В качестве процессуальной основы применяется то КАС, то ГПК, а то и закон «О противодействии экстремистской деятельности». С этой точки зрения унификация процедуры - это, конечно, хорошо. Но на этом хорошие новости заканчиваются».

Так, в проекте есть неясная категория «лицо, действия которого послужили поводом для подачи административного искового заявления». «Я уверен, что чаще всего это будут пользователи, которые репостнули то, что государство хочет запретить», - пояснил юрист. В иных случаях это могут быть операторы связи, которые «не захотят судиться и еще активнее начнут в досудебном порядке все блокировать». Круг возможных ответчиков также не определен: «Некоторые «экстремистские» видеоролики имеют миллионы лайков. Хотел бы увидеть, как прокуроры будут привлекать миллионы административных истцов», - иронизирует Гайнутдинов.