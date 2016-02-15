Руководители фондов капремонта назначают себе зарплату в миллионы рублей

Директорам и членам органов управления региональных фондов капремонта предлагают ограничить общую сумму выплат — она не должна превышать среднюю зарплату в регионе более чем в два раза, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующее обращение группа депутатов Госдумы от КПРФ направила председателю правительства Дмитрию Медведеву и министру строительства и ЖКХ Михаилу Меню. Коммунисты также предложили премьер-министру рассмотреть возможность увольнения руководителей региональных фондов, не прошедших тест на профпригодность, пишут «Известия».

В депутатском запросе (есть в распоряжении «Известий») парламентарии обращают внимание на многомиллионную зарплату экс-главы Фонда капитального ремонта Ханты-Мансийского автономного округа Сергея Макарова, который за 11 месяцев 2015 года получил в качестве зарплаты более 10 млн рублей.

Депутаты предлагают установить ограничение общей суммы выплат директорам фондов капремонта на уровне 200% средней зарплаты в регионе, а также членам органов управления и иным сотрудникам — по нисходящей градации от указанной суммы. Например, если средняя зарплата в ХМАО в 2015 году была на уровне 56,3 тыс. рублей, то экс-директор фонда мог рассчитывать на максимальную ежемесячную выплату в 112,6 тыс. рублей, а не 900 тыс., как получал.

По мнению одного из авторов предложений депутата Госдумы Сергея Обухова, пока в законодательстве в сфере капремонта существуют лазейки, сохранность средств фондов находится под угрозой.

— Неэффективные и коррумпированные фонды капремонта надо ликвидировать. Мы настаиваем на немедленном увольнении всех руководителей фондов капремонта, проявивших свою профнепригодность, и на законодательном ограничении уровня заработных плат для директоров этих злополучных фондов, иначе нам потом придется бегать по регионам и выяснять, кто из них утащил себе в карман собранные гражданами на капитальный ремонт миллионы, как это было в Югре, — сказал «Известиям» Сергей Обухов.

Зарплата некоторых руководителей региональных фондов капремонта действительно вызывает вопросы. Например, в соответствии с постановлением Смоленской обладминистрации, руководитель местного фонда капремонта получал ежемесячное денежное поощрение в размере 17 должностных окладов при окладе 20 тыс. рублей. Таким образом, получается, доход главы фонда в 2015 году, согласно документу, мог составлять 340 тыс. рублей в месяц. Поэтому, отмечают в КПРФ, «начисление выплат руководству и иным работникам региональных операторов нуждается в централизованной нормативно-правовой регламентации».

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, комментируя обращение коммунистов, отметил, что региональные фонды капремонта — это некоммерческие организации, которые создаются властями субъектов Федерации, в силу чего определение зарплат руководителей фондов — не уровень федеральной власти.

— Кроме того, в законе четко прописано, что ни одна копейка народных денег, внесенная собственником, не может быть потрачена на содержание фонда, а может расходоваться только и исключительно на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, — отметил Андрей Чибис. — Что касается введения ограничения зарплаты, руководители фондов управляют миллиардами, и давайте говорить прямо: люди, которые отвечают за такие суммы, не могут получать 20 или 40 тыс. рублей, как предлагают некоторые депутаты. Этот популизм и желание заработать политические очки в сегодняшних реалиях избирательных кампаний понятны, но далеки и от реальности, и от объективности.

Замминистра подчеркнул, что после скандального случая в ХМАО Минстрой совместно с другими профильными ведомствами планирует оперативно проверить все регионы, и в случае выявления таких фактов «нарушителями» займутся специальные органы.

В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ предложение депутатов оценили по-разному, однако сошлись в одном: зарплата сотрудникам регионального оператора должна устанавливаться на законодательном уровне субъектов Федерации.

Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Андрей Руденко («Справедливая Россия») в комментарии «Известиям» назвал инициативу коллег правильным предложением. Он считает, что многие проблемы и коррупционная составляющая в сфере капремонта могут быть связаны с неразберихой в законодательстве.

— Сама ситуация — от нашей неразберихи с этим фондом капремонта, потому что, согласно федеральному закону, собранные с жильцов деньги должны идти на ремонт домов, а еще есть учредитель, который дает деньги на содержание этой некоммерческой организации. Им является местная администрация, — пояснил депутат. — Учредители должны решать, сколько средств готовы выделять на содержание этого аппарата.

Содержание аппарата фонда осуществляется не за счет взносов, а за счет бюджета субъекта, подчеркнул зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»), поэтому вопрос нужно решать на региональном уровне.

— В федеральный закон можно записать все что угодно. Платежи граждан на капитальный ремонт не тратятся на содержание и обслуживание чиновников региональных операторов — это запрещено. Собранные деньги идут исключительно на проведение капремонта, — отметил он. — Фонд создают власти субъекта, и тут должна быть ответственность регионов.

По мнению сопредседателя общественного движения «Жилищная солидарность» Дмитрия Катаева, инициатива верная, но вряд ли сможет быть эффективной.

— Руководители фондов – чиновники. Исчислять их зарплату из средней по региону или по какой-то похожей системе правильно. Другое дело, что у нас сейчас ни один правильный принцип не реализуется. Потому что всегда найдутся обходы, — сказал он.

Дмитрий Катаев полагает, что ограничение зарплаты может стимулировать недобропорядочного чиновника к поиску иных путей пополнения собственного кармана — к коррупции.

— Руководителю фонда достаточно немного пошевелить пальцами, чтобы один дом включить в план ремонта немедленно, другой — позже, третий — еще позже, повлиять на конкурс подрядчиков. Поэтому невысокая зарплата будет стимулировать его на этот процесс, — считает он.

Капремонт — «долгоиграющая» тема, которую «берут на вооружение все партии без исключения», уверен глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, это позволяет упростить предвыборную программу буквально до двух-трех тезисов.

— С учетом того, что в регионе примерно 80% людей, которые платят взносы на капремонт, — эту тему партии будут рвать на части. Так как граждане понимают, что от оплаты капремонта уже не уйти, на мой взгляд, более продуктивной будет тема расширения льгот, ставку на которую сделала «Единая Россия», — отметил эксперт. — Традиционно тема ЖКХ близка «эсерам», но коммунисты ее просто так не отдадут, об этом свидетельствуют их многочисленные инициативы.

Так, например, депутаты от КПРФ предлагали «снизить нагрузку на собственников многоквартирных домов» и установить норму, при которой 15% средств на капремонт дают граждане, 85% — государство. А депутаты от «Справедливой России» высказывались за отмену уплаты взноса на капремонт пенсионерам старше 80 лет. В свою очередь представители «Единой России» советовали не заниматься популизмом на тему капремонта.