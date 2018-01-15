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Олигархи выстраиваются в очередь, чтобы предать Президента
Кроме того, в преддверии введения новых американских санкций, российские богачи массово готовятся к бегству из России
СМИ узнали о многочисленных контактах российских олигархов, либо их представителей с американскими властями или аффилированными с ними структурами. Российские богачи просят власти США на неких условиях не включать их с санкционный список «приближенных Путина», который будет обнародован в феврале, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Кроме того состоятельные россияне в рекордных количествах покупают гражданство зарубежных стран и избавляются от статуса налогового резидента РФ, чтобы иметь возможность покинуть страну.
Более 700 человек, полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes, стали гражданами Мальты в течение последних трех лет, следует из данных, опубликованных правительством этой страны.
Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соответственно.
Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.
Также в списке - семья владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, топ-менеджеры "Лаборатории Касперского", гендиректор золотодобывающей компании "Полюс" Павел Грачев, включенный в рейтинг топ-25 самых высокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров "Спортмастер"; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.
Каждый второй участник программы "Гражданство за инвестиции", действующей на Мальте с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.
Чтобы стать гражданами Мальты, они должны были внести взнос в размере 650 тысяч евро, инвестировать не менее 350 тысяч евро в недвижимость Мальты и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации.
Скупка мальтийских паспортов - лишь верхушка айсберга, показало исследование Tranio: одновременно большинство состоятельных граждан РФ стремятся избавиться от статуса российского налогового резидента. Такой выбор сделали три из пяти богатых россиян, имеющих капиталы в офшорах. С 2018 года Россия присоединилась к международному соглашению об обмене налоговой информацией, благодаря которому прежде невидимые для ФНС активы могут "выйти из тени".
Чаще всего россиян становятся резидентами Кипра (63% респондентов) или Великобритании (60%). Монако, Мальту или Швейцарию выбирают 30%. Спрос на налоговое резидентство Израиля вырос до исторического рекорда, заявили РБК в компании Smartgen, предоставляющей соответствующие услуги. Управляющий партнер Tranio Георгий Качмазов уверен в том, что одна из причин кроется в отсутствии уверенности в том, что российское государство сможет обеспечить конфиденциальность финансовых данных. "Они либо передают ФНС информацию о своих контролируемых иностранных компаниях и имеющихся зарубежных счетах, либо просто уезжают из страны", - говорит он.
Смена резидентства позволяет скрыть данные, в частности, о банковских счетах за рубежом - закрыть старый счет, открывавшийся с российским налоговым резидентством, и открыть новый в другом банке как европейский налоговый резидент.
Проблему видят и признают на уровне правительства, рассказывал ранее Reuters бывший федеральный чиновник, сохранивший тесные связи с Кремлем: план деофшоризации российской экономики, запущенный президентом Владимиром Путиным в 2014 году, дал эффект обратный желаемому. Не менее трети из 500 богатейших бизнесменов покинули родину, чтобы не платить налоги.
"Никто не хочет показывать деньги", - объяснил один из крупнейших российских бизнесменов, который входит в список топ-100 предпринимателей по версии Forbes.
"Первое, о чем говорят предприниматели, - это большое чувство недоверия. Недоверие ко всему, недоверие друг к другу, недоверие к государству", - отмечает ректор московской школы Сколково Андрей Шаронов.
СПРАВКА ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": По результатам проведенного в начале января опроса среди тех жителей ДФО, кто 18 марта намерен принять участие в голосовании, лидируют действующий президент Владимир Путин (60,7%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (10,9%), кандидат от КПРФ Павел Грудинин (9,3%), лидер «Яблока» Григорий Явлинский (1,4%), телеведущая Ксения Собчак (1,4%) и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов (1,1%). Еще 13,5% дальневосточников не определились с выбором кандидата или испортят бюллетень в день голосования. Отдельно подведены итоги опроса по регионам: так, в Приморье за Владимира Путина в начале января были готовы проголосовать 58% тех, кто собирается прийти на участки.
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