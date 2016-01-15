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За незаконную сдачу квартир в аренду будут лишать жилья

15 Января 2016, 13:31 | В России

Россиян будут лишать прав на муниципальные квартиры в случае неофициальной сдачи их в наем. Соответствующие поправки к Жилищному кодексу РФ подготовил Минстрой, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Изменения коснутся и ряда других законов, регулирующих правила распоряжения жильем, полученным на условиях социального найма. Необходимость данных поправок Минстрой объясняет окончанием бесплатной приватизации и необходимостью обеспечения равных прав граждан. 

Минстрой намерен помешать практике, когда социальное жилье используется гражданами для извлечения прибыли. Поправки введут прямой запрет на сдачу социального жилья в наем. С нарушителями договор соцнайма будет расторгаться. «Фактически это является сдачей жилого помещения в пользование по договору коммерческого найма. При этом доходы от него не декларируются и не облагаются налогом. Это извращает социальное назначение такого жилья», - сообщают авторы поправок.

Также, в случае принятия поправок, граждане, признанные нуждающимися до 1 марта 2013 года и получившие жилье после 1 марта 2015 года, смогут как использовать его по договору соцнайма, так и сразу бесплатно оформить его в собственность. Лишены такого права будут лишь те, кто уже получил бесплатно жилье в собственность из государственного жилого фонда или средства на него. Бесплатно получить государственную квартиру смогут и дети-сироты, в том числе повзрослевшие. Сделать это можно будет и с жильем, в котором они проживали до 1 марта 2015 года.

Как пишет «Ъ», также поправки оставят возможность малоимущим гражданам отказаться от владения жильем, вернуть его государству и пользоваться им на условиях договора социального найма.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Минстрой  аренда  квартиры  жилье 



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Комментарии

  • Р’В Р вЂ™Р’ВµР В Р’В Р 13:49, 17.01.2016#

    А власти случайно в своих карманах не желают покапатся , глядиш пару миллиардов свободно лежащих найдут ,

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В Р 13:54, 17.01.2016#

    Голосуйте ЗА Едрилл!)) Ура!

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