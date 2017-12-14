Материнский капитал пойдет вразнос

На что разрешат с 2018 года тратить деньги маткапитала

На протяжении всего 2017 года сохранялась интрига: будет ли продлена программа материнского капитала или тем женщинам, которые не успели его получить, за оставшийся 2018 год нужно будет успеть родить второго ребенка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

И вот, наконец, в декабре 2017 года Президент внес законопроект, в котором предусматривается не только продление программы материнского капитала, но и целый ряд дополнительных возможностей его использования, пишет портал Zen.Yandex.Ru.

Итак, рассмотрим поподробнее все новые моменты этого законопроекта.

1) Федеральная программа материнского капитала продляется до 31 декабря 2021 года. Это означает, что правом на материнский капитал смогут воспользоваться все женщины, которые родили или усыновили в этот период времени второго ребенка либо третьего, четвертого и т.д., если ранее они не получали материнский капитал.

2) Вводится новое основание, по которому можно распорядиться средствами материнского капитала сразу же, не дожидаясь, пока второму ребенку исполнится три года:

– для оплаты образовательных услуг, предоставляемых дошкольным образовательным учреждением (детским садом и т.п.) на коммерческой основе, а также иных расходов, связанных с содержанием ребенка в таком учреждении.

Раньше материнским капиталом можно было оплачивать только расходы, связанные с содержанием и уходом за ребенком в дошкольном образовательном учреждении, и то лишь когда второму ребенку исполнится три года.

С 2018 года средства материнского капитала можно будет направлять также на оплату занятий ребенка в секциях, кружках детского сада и т. п. образовательных услуг, которые предоставляет дошкольное образовательное учреждение.

Распорядиться средствами материнского капитала на это направление можно будет в любое время после получения государственного сертификата.

Таким образом, с 2018 года разрешается направлять средства материнского капитала до того, как второму ребенку исполнится три года, для уплаты:

– первого взноса, процентов и основного долга по ипотечному кредиту или займу, полученному для покупки или строительства жилья,

– стоимости товаров и услуг, приобретаемых для адаптации детей-инвалидов в социальной среде,

– стоимости образовательных услуг, оказываемых дошкольным образовательным учреждением на возмездной основе, и всех иных расходов, связанных с получением ребенком дошкольного образования.

3) Разрешено оплачивать средствами материнского капитала услуги по содержанию, присмотру и уходу за ребенком, которые оказывают индивидуальные предприниматели, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

Раньше такое допускалось только в отношении образовательных организаций, т.е. юридических лиц. Теперь можно будет оплачивать услуги няни, гувернантки, которые трудоустроены у индивидуального предпринимателя, получившего лицензию на занятие образовательной деятельностью по программе дошкольного образования.

4) За счет средств материнского капитала можно будет получать ежемесячную выплату на второго ребенка до достижения им полутора лет. Условия получения такой выплаты:

– второй ребенок рожден или усыновлен после 1 января 2018 года, является гражданином РФ,

– доход на каждого члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума, утвержденной для трудоспособного населения в регионе, где проживает семья.

Доход сравнивается с прожиточным минимумом за второй квартал года, который предшествует году, в котором владелец сертификата обратился за назначением выплаты.

При выполнении указанных условий выплата назначается ежемесячно, в размере величины прожиточного минимума, которая утверждена для детей в регионе проживания семьи (также за второй квартал предшествующего обращению года). Выплата назначается на 1 год, по дополнительному заявлению можно ее продлить до достижения ребенком полутора лет. Ежемесячно сумма материнского капитала будет уменьшаться на сумму произведенных выплат. Всеми вопросами по назначению выплат за счет средств материнского капитала будут заниматься территориальные управления Пенсионного фонда РФ.

К сожалению, увеличение размера материнского капитала в 2018 году не планируется, поэтому его величина остается прежней – 453 026 рублей. Индексация (на 4%), по словам министра труда и социальной защиты Максима Топилина, намечена на 2020 год.